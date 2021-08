Historiquement, septembre enregistre des pertes, mais cette fois-ci sera-t-il différent ?

Le mois d’août touche à sa fin et Bitcoin se négocie autour de 48 000 $ et Ether autour de 3 200 $.

Avec seulement deux jours restants dans le mois, la principale crypto-monnaie enregistre un peu plus de 16% de gains tout en étant en hausse de 66,21% depuis le début de l’année. Quant à Ether, il a connu une tendance haussière de 26,4% sur le mois, de 40,60 % sur le trimestre et de 333,50 % sur l’année jusqu’à présent.

En comparaison, l’or, qui est traditionnellement une valeur refuge, est à peine dans le vert pour le mois tout en étant en baisse de 4% depuis le début de l’année, à 1 814 $ l’once. En comparaison, le dollar américain a enregistré des rendements de 1,65 % et 2,83 %, respectivement.

En ce qui concerne le marché boursier, le S&P 500 a réussi à augmenter de 2,60% en août malgré un nouveau record historique à 4 513 $ vendredi. Selon la société d’analyse de données Skew, le S&P 500 est également en hausse d’environ 5% pour le trimestre se terminant en septembre et de seulement 20% en 2021.

L’été a vu une tendance à la baisse des prix des crypto-monnaies qui ont chuté en mai, juin et la majeure partie de juillet en raison d’effets saisonniers, car les investisseurs ont vendu en mai et sont partis.

Mais depuis le plus bas de juillet, les actifs cryptographiques se sont fortement redressés, en hausse de plus de 60%, certains altcoins comme Solana (SOL) et Terra (LUNA) atteignant de nouveaux ATH. SOL 9,35% Solana / USD SOLUSD 100,47 $

Maintenant, le marché attend le retour de l’argent en septembre, comme le dit l’adage bien connu du monde financier. Mais selon les rendements mensuels de Bitcoin, le mois prochain ne s’annonce pas si bon, avec des rendements moyens montrant une perte de 7,8%.

Mais étant donné que juin et juillet ont été des mois en baisse et qu’août a seulement commencé à se redresser, les sentiments positifs peuvent encore s’accélérer en septembre.

Sans oublier que la manie NFT est là avec le prix plancher de l’art numérique qui augmente et amène la vente au détail dans le secteur de la cryptographie. Alors que NFT est le moteur de l’adoption de la cryptographie grand public, les institutions n’ont pas cessé de venir non plus.

« Il y a eu récemment un sentiment assez positif sur la cryptographie : les NFT ont contribué à la reprise, et le crash de mai est encore plus dans le rétroviseur », a déclaré Sam Bankman-Fried, PDG de l’échange crypto FTX.

De plus, tous les gains réalisés dans le NFT et les altcoins devraient se répercuter sur les principaux cryptos, suscitant l’euphorie sur le marché.

Selon Yoni Assia, fondateur et PDG d’eToro, il s’agit d’un “mouvement d’achat de génération” et a cité une confluence d’événements, une relance budgétaire massive et des taux d’intérêt au plus bas dans le monde. En combinant cela avec la hausse de l’inflation à la réouverture de l’économie, cela “conduit beaucoup de gens à rechercher divers types d’investissements”, a déclaré Assia.

“Il ne fait aucun doute qu’il y a beaucoup d’excitation dans la crypto.” “Vous pouvez certainement le voir dans les chiffres de l’industrie, qu’il s’agisse des volumes totaux ou de la croissance des entreprises”, a-t-il déclaré, ajoutant que “nous avons vu beaucoup d’exubérance sur le marché”.

Une récente enquête d’eToro a également révélé qu’environ un quart de ses 6 000 investisseurs interrogés possédaient une crypto, ce qui atteint près de 50% pour les plus jeunes. L’enquête a en outre révélé que l’investisseur moyen était également sur le point d’augmenter son allocation de crypto avec un intérêt « important » pour les altcoins dans les mois à venir.

“Avec tout cet argent qui circule, nous ne devrions pas être surpris qu’il y ait des gens qui paient des sommes exorbitantes” pour des actifs numériques, a déclaré Michael O’Rourke, stratège en chef du marché chez JonesTrading.

