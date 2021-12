Hisuian Voltorb annoncé pour Pokémon Legends : Arceus

À partir de Pokémon Soleil et Lune sur Nintendo 3DS, The Pokémon Company a commencé à inclure des variantes régionales pour explorer davantage le thème de l’évolution dans l’univers Pokémon. Des variantes galariennes ont fait leur chemin vers Pokémon Sword and Shield, et des variantes régionales arrivent dans le prochain jeu en monde ouvert, Pokémon Legends: Arceus. L’ancienne région de Sinnoh s’appelle la région de Hisui, qui abrite des variantes hisuiennes de Pokémon telles que Stantler, Growlithe, Basculin, Zorua et Zoroark.

Une nouvelle forme hisuienne a été taquinée, puis révélée. Cette fois-ci, c’est Hisuian Voltorb, un type électrique/herbe qui ressemble aux prototypes de Pokéball en bois utilisés dans l’ancien jeu Sinnoh.

Hisuian Voltorb ressemble beaucoup aux Poké Balls de la région d’Hisui. Ce Pokémon est toujours de bonne humeur et a une personnalité amicale. Cependant, il décharge son électricité stockée lorsqu’il est excité, il choque donc fréquemment les humains et les Pokémon à proximité. pic.twitter.com/TTlY8hh623 – Pokémon (@Pokemon) 9 décembre 2021

Hisuian Voltorb est facilement excitable, mais a tendance à décharger de l’électricité lorsqu’il est trop excité. Si vous êtes son entraîneur, vous feriez mieux de faire attention ! Au moment d’écrire ces lignes, il n’y avait aucune mention de ce à quoi pourrait ressembler l’électrode Hisuian, mais nous ne doutons pas qu’elle aussi arborera un aspect en bois.

Pokémon Legends : Arceus sortira le 28 janvier 2022, disponible exclusivement sur la famille de consoles Nintendo Switch.

Sinnoh antique

Pokémon Légendes : Arceus

Créer le premier Pokédex

Choisissez parmi un mélange de démarreurs : Cyndaquil, Rowlet ou Oshawat, et embarquez pour un voyage à travers Sinnoh féodal et vous vous efforcez de créer le tout premier Pokédex. Cette aventure en monde ouvert est une toute nouvelle version de la formule Pokémon, avec de nouveaux mécanismes et mystères à découvrir.

