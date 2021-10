Hisuian Zorua de Pokémon Legends est triste et mort parce que tout le monde était méchant

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Les descriptions de Pokémon Tragiques ne sont pas nouvelles. Depuis que nous avons découvert que Cubone porte le crâne de sa mère décédée comme un chapeau, nous avons été bien préparés pour les Pokémon qui nous arrachent le cœur et les piétinent. Peu importe que ce soit un jeu fait pour les enfants ! Game Freak veut vraiment que nous sachions que Bewears écrase accidentellement leurs proches à mort et que Lapras a presque été chassé jusqu’à l’extinction ! Amusant!

Le dernier Pokémon à confirmer pour Pokemon Legends: Arceus de 2022, une préquelle des mondes Pokémon que nous connaissons et aimons se déroulant dans un passé lointain, est Hisuian Zorua. Il s’agit d’une version régionale d’un Pokémon qui a été introduit en 2010, en tant que premier de la nouvelle génération pour Pokémon Noir et Blanc, et maintenant il arrive aussi dans Pokémon Legends… avec quelques changements.

Voici la description de Zorua dans Black and White :

LE NOIR:

Il se change dans les formes des autres pour les surprendre. Apparemment, il se transforme souvent en un enfant silencieux.

BLANCHE:

Pour se protéger du danger, ils cachent leur véritable identité en se transformant en personnes et Pokémon.

Un peu effrayant, mais compréhensible – c’est un Pokémon de type Ténèbres, et ils ont généralement des descriptions étranges.

Voici la description de X & Y :

X:

Il change pour ressembler à son ennemi, le trompe, puis utilise cette opportunité pour fuir.

Y :

Pour se protéger du danger, ils cachent leur véritable identité en se transformant en personnes et Pokémon.

Les descriptions d’Ultra Sun et Ultra Moon, et Sword and Shield sont similaires : Zorua peut se transformer en d’autres choses, et c’est assez timide. Parfois, il se transforme en enfant, mais c’est à peu près aussi effrayant que cela puisse paraître !

Mais voici la description de Hisuian Zorua, dont le visage est bien plus triste que la forme de base :

Hisuian Zorua est le Pokémon Renard méchant. Après avoir été évité par les humains, Zorua a migré vers Hisui, mais ils n’ont pas pu survivre à l’environnement hostile. Leurs âmes persistantes renaissent sous cette forme de type fantôme grâce au pouvoir de leur malice.#PokemonLegendsArceus pic.twitter.com/wb41V8YtIs – Pokémon (@Pokemon) 26 octobre 2021

D’accord, donc, Zorua a été maltraité par les humains, alors il a essayé d’aller dans un nouvel endroit où il pourrait être apprécié, mais il faisait trop froid et il est mort, et maintenant il flotte juste autour de l’endroit en étant en colère et triste à propos de tout cela. C’est navrant !

Mais cela empire, car Hisuian Zoroark – l’évolution de Zorua, et donc son grand frère – semble assassiner un gars afin de protéger son adorable petit frère :

Honnêtement, toute cette histoire ressemble plus à un jeu Telltale Walking Dead qu’à un jeu Pokémon. Nous avons hâte d’en savoir plus sur les histoires tragiques des anciens Pokémon lorsque Legends sortira le 28 janvier 2022.

