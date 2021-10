Hisuian Zorua et Zoroark ont ​​été confirmés pour Pokemon Legends: Arceus

Le marketing du prochain monde ouvert Pokemon Legends: Arceus a pris une tournure sombre l’autre jour, avec la sortie d’une vidéo de style métrage trouvé granuleux et déformé montrant un chercheur ayant une rencontre dangereuse avec un Pokémon « adorable » inconnu. Maintenant, la vidéo entièrement restaurée a été publiée, montrant que le Pokémon en question était une nouvelle forme Hisui Zorua, qui était protégée par son évolution, Hisuian Zoroark.

Hisuian Zorua et son évolution rejoignent deux autres variantes de Hisui qui avaient déjà été annoncées, une version plus douce et plus moelleuse de Growlithe, et une variante de type psychique de Braviary, ainsi que deux évolutions exclusives à Hisui de Pokémon existants. Les variantes Hisuan de Zorua et Zoroark sont des Pokémon de type normal et fantôme, expliquant peut-être les styles d’horreur effrayants de leur vidéo d’introduction.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Lecture en cours : Pokémon Legends : images mystérieuses d’Arceus restaurées !

Les images restaurées donnent un bon aperçu des deux Pokémon, qui sont principalement blancs et assez moelleux, avec des pointes rouges sur plusieurs vrilles ou queues flottantes. Les images restaurées rendent également moins probable que Nintendo vient de montrer un Pokémon tuant un homme, car vous pouvez entendre ce qui ressemble au chercheur s’éloignant de sa caméra abandonnée de peur.

« Hisuian Zoroark semble effrayant … mais il semble également protéger Hisuian Zorua », lit-on dans la description officielle de la vidéo. « Que pouvons-nous découvrir d’autre sur ces Pokémon ?

Pokemon Legends: Arceus est une version plus ouverte de la franchise Pokemon, évitant de nombreux éléments d’un jeu Pokemon traditionnel pour se concentrer davantage sur l’exploration du monde. Alors que le jeu a été comparé au Breath of the Wild de la série Zelda, The Pokemon Company a déclaré que le jeu ne serait pas entièrement ouvert. Pokemon Legends: Arceus devrait actuellement sortir le 28 janvier 2022 sur Nintendo Switch.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.