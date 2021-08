Hit and Run refait partiellement dans Unreal Engine 5

Gif : Disney / Reubs / Kotaku

The Simpsons: Hit & Run était un clone de GTA sorti en 2003 qui allait se vendre à plus de 3 millions d’exemplaires dans le monde. Aujourd’hui, près de deux décennies plus tard, Hit & Run reste dans les mémoires et beaucoup espèrent que le jeu sera refait ou remasterisé. Un fan a décidé qu’il en avait assez d’attendre et en une semaine a construit une démo de ce à quoi pourrait ressembler un remake de Hit & Run avec Unreal Engine 5.

Cette impressionnante démo de gameplay a été créée par Reubs, un grand fan du Hit & Run original qui a passé des années dans son enfance à jouer au classique de l’ère PS2. Il a donc entrepris de recréer le jeu à l’aide d’Unreal Engine 5. Tout d’abord, il a utilisé un outil créé par un autre développeur, Lucas Cardellini, qui a permis à Reubs d’exporter la carte Hit & Run d’origine dans un type de fichier qui fonctionnerait dans Unreal. Après cela, Reubs a amélioré certaines textures à l’aide de l’IA, tout en recréant quelques textures à la main. Le résultat final, après avoir également activé le lancer de rayons, est une reconstitution propre et magnifique de la carte originale de Springfield.

Il a ensuite utilisé des modèles et des actifs préfabriqués qu’il a trouvés en ligne, comme un modèle Homer, un buggy de voiture Unreal et des arbres stylisés, pour créer rapidement une construction jouable. Après cela, il ne s’agissait que d’ajouter plus de détails et de fonctionnalités. Il a extrait l’audio du jeu pour donner à Homer et aux autres des voix de démonstration. Reubs a également programmé des pièces de monnaie et des objets de collection, comme on le voit dans le jeu original. Il est même entré et a ajouté certains des gags que l’on peut trouver dans Hit & Run. Enfin, il a pu utiliser tout cela pour recréer la mission d’ouverture originale du jeu.

Le résultat final a l’air génial. Cela me donne également envie d’un remake du jeu entièrement financé et réalisé par des professionnels. Si un fan utilisant des actifs bricolés peut réaliser quelque chose d’aussi impressionnant en une semaine, je ne peux que rêver de ce qu’une grande équipe avec un budget décent et quelques années pourrait créer.

*Insérez le gif saliver d’Homer.*

Malheureusement, il ne peut plus être téléchargé car le créateur a tiré le lien d’origine vers celui-ci en raison de “problèmes de droits d’auteur”. Je ne suis pas choqué que certains avocats de Disney aient envoyé un e-mail désagréable à propos de quelque chose qui contient une tonne d’actifs arrachés directement au jeu. Heureusement, ceci étant Internet, je suppose qu’il existe des endroits où vous pouvez toujours trouver la démo.

G/O Media peut toucher une commission

Quant à un remake officiel, il pourrait arriver mais semble peu probable. Dans une interview accordée à IGN en juillet, l’écrivain de longue date des Simpsons, Matt Selman, a déclaré au média qu’il adorerait un remake de Hit & Run, mais que sa réalisation impliquerait une « pieuvre d’entreprise compliquée ». Sidenote, c’est mon méchant Aquaman le moins préféré.