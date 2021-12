Hit FX Show revient enfin après une longue interruption

Atlanta de Donald Glover a enfin une date de première pour la saison 3, trois ans après la fin de la deuxième saison de la comédie acclamée. Les deux premiers épisodes de la nouvelle saison feront leurs débuts sur FX le 24 mars et seront ensuite disponibles en streaming sur Hulu le lendemain. La nouvelle survient près de deux mois après que Glover a publié un teaser très effrayant pour Halloween. Un autre teaser sera diffusé lors de la couverture par ESPN et ABC des matchs du jour de Noël de la NBA.

La nouvelle saison a été tournée presque entièrement en Europe, avec Earn (Glover), Darius (LaKeith Stanfield) et Van (Zazie Beetz) rejoignant Paper Boi (Bryan Tyree Henry) pour une tournée réussie à l’étranger. Le groupe doit s’adapter au nouveau succès qu’il a toujours rêvé d’avoir, même s’il est un outsider dans son nouvel environnement. Après que Glover et son équipe ont terminé le tournage de la saison 3 au cours de l’été, ils ont immédiatement commencé à travailler sur la saison 4 à Atlanta.

« Nous sommes ravis d’avoir Atlanta de retour avec une nouvelle saison le 24 mars », a déclaré Eric Schrier, président de FX Entertainment, dans un communiqué à Deadline. « Une fois de plus, Donald Glover, les producteurs et les acteurs stellaires ont livré une autre saison signature synonyme de l’excellence qui rend Atlanta si formidable. » La saison 3 sera la première avec des épisodes publiés sur Hulu au cours de la saison. Les deux premières saisons sont toujours disponibles sur la plateforme de streaming.

Glover a commencé à susciter l’intérêt pour Atlanta pendant le week-end d’Halloween en octobre lorsqu’il est soudainement revenu sur Twitter. Il a partagé un lien vers un site où les téléspectateurs pouvaient regarder un étrange teaser d’une minute qui s’ouvre sur des plans de lieux européens avant que Paper Boi ne soit vu assis dans une pièce criarde et portant un sweat-shirt avec « FAKE » imprimé dessus.

Atlanta a été créée par Glover et lancée sur FX en 2016. L’émission a été un succès critique instantané et a continué à être acclamée pour sa deuxième saison, diffusée en 2018. Après la fin de la saison 2, FX a renouvelé l’émission pour la saison 3 en 2018, puis Saison 4 en 2019. Le spectacle a déjà été repoussé en raison du calendrier de Glover mais a été encore retardé en raison de la pandémie de coronavirus. Glover a maintenant un accord de développement avec Amazon Studios, mais selon The Hollywood Reporter, le contrat lui permet de travailler avec FX sur plusieurs saisons d’Atlanta s’il le souhaite.

La première saison d’Atlanta a remporté des Emmys pour l’acteur principal exceptionnel dans une série comique et la réalisation exceptionnelle pour une série comique, les deux prix étant attribués à Glover. Le comédien Katt Williams a remporté le prix de l’acteur invité exceptionnel dans une série comique Emmy pour son apparition dans la saison 2.