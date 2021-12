Hit Jason Statham Movie Quitter Netflix le mois prochain

Homefront fait partie des films quittant Netflix en janvier. Le film de 2013 met en vedette Jason Statham et est l’un des rares films écrits par Sylvester Stallone qui ne met pas en vedette l’acteur de Rocky. Il est basé sur le roman de Chuck Logan.

Homefront quitte Netflix le lundi 17 janvier, le même jour que The Bling Ring et quelques jours après que les cinq films Twilight quittent la plate-forme. Un autre lot de films sortira le 31 janvier, notamment Mystic River, My Girl 2, Cloud Atlas, The General’s Daughter et Shutter Island. Après que Homefront ait quitté Netflix, les fans de Statham peuvent toujours acheter ou louer le film auprès de détaillants en ligne. Le film est également disponible en Blu-ray et DVD chez Universal Studios.

Statham joue dans Homefront en tant que Phil Broker, un ancien agent de la DEA qui tente d’échapper à son passé en déménageant dans une ville reculée avec sa fille Maddy (Izabela Vidovic). Bien sûr, une fois sur place, il ne rencontre plus de problèmes que lorsqu’il rencontre le baron de la drogue Gator Bodine (James Franco). Le courtier doit sauver la vie de sa fille, le forçant à retourner dans une vie violente qu’il voulait éviter. Winona Ryder, Kate Bosworth, Clancy Brown et Frank Grillo sont également à l’affiche. Guy Fleder (Runaway Jury) a réalisé le film.

Lorsque Homefront a ouvert ses portes en novembre 2013, ce fut un succès modéré. Bien qu’il ait rencontré une réponse critique mitigée, le film de 22 millions de dollars a rapporté 51,7 millions de dollars. Il a une note fraîche de 42% des critiques sur Rotten Tomatoes. En plus d’écrire le scénario, Stallone a été impliqué en tant que coproducteur.

Une fois que Homefront aura quitté Netflix, il ne restera plus que deux films de Statham sur la plate-forme, Parker (2013) et Chaos (2005). Les fans de Statham peuvent également trouver The Transporter, The Transporter 2, The Italian Job et War sur HBO Max. Statham a également plusieurs nouveaux films en préparation, dont The Expendables 4, The Bee Keeper et Spy 2. Il incarne également Deckard Shaw dans la franchise Fast & Furious et a fait une apparition non créditée dans le F9 de cette année.

Plus tôt cette année, Statham a joué dans le très apprécié Wrath of Man de Guy Ritchie. C’était leur première collaboration depuis Revolver en 2005. Ritchie a également réalisé Statham dans Lock, Stock et Two Smoking Barrels and Snatch. Wrath of Man est disponible à la location ou à l’achat sur Amazon Prime Video, YouTube et d’autres détaillants en ligne.