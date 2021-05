“ Hit Maker! ”: Burt Bacharach obtient le sceau d’approbation britannique

Au printemps 1965, Burt Bacharach la réputation d’auteur-compositeur avait même dépassé celle qu’il avait précédemment sculptée en tant qu’arrangeur et chef d’orchestre de Marlene Dietrich. Les références d’écriture de Burt avec Hal David étaient irréprochables, mais maintenant, nouvellement âgé de 37 ans, il commençait sa carrière d’enregistrement en son propre nom. L’album en question, sur Liberty Records, était Hit Maker! Burt Bacharach joue ses coups.

Écoutez Hit Maker! Burt Bacharach joue ses coups.

Il y avait de bonnes et de mauvaises nouvelles: l’album a complètement manqué les charts aux États-Unis, mais il est devenu un succès important au Royaume-Uni. C’était approprié, puisqu’il y avait enregistré le LP, avec les voix non créditées des Breakaways et un groupe de joueurs de session mettant en vedette deux futurs grands du rock, Jimmy Page et John Paul Jones, plus tard de Led Zeppelin. «Le groupe avait une si bonne attitude et était vraiment serviable et vraiment bon», a déclaré Burt au NME en 2009. «J’avais un jeune Jimmy Page qui jouait de la guitare. Bons gars, bon groupe, bonne attitude, tout!

Bacharach joue Bacharach

L’album, sorti à Londres pour le marché britannique, présentait les propres versions de Bacharach de plusieurs des chansons avec lesquelles lui et David s’étaient fait un nom. Ils comprenaient «Walk On By», «Vingt-quatre heures de Tulsa», «(Il y a) toujours quelque chose pour me le rappeler» et «Une maison n’est pas une maison». Parmi eux se trouvaient les originaux de Bacharach «Don’t Go Breaking My Heart» (décidément pas le dernier Elton John/ Kiki Dee hit), «The Last One To Be Loved» et «Saturday Sunshine».

Hit Maker est entré dans les charts britanniques le 22 mai 1965 au n ° 18, tandis que les charts britanniques voyaient la domination du Beatles–Des pierres base de pouvoir contestée par Bob Dylan, qui avait trois titres dans le Top 10. L’album de Bacharach est passé au n ° 3, trois semaines plus tard, date à laquelle la bande originale de The Sound of Music était tout à fait conquérante. Mais le record de Burt a passé neuf semaines plus que saines dans le Top 10. Au Royaume-Uni au moins, sa carrière solo a été lancée avec une floraison.

Achetez ou diffusez Hit Maker! Burt Bacharach joue ses coups.

Écoutez la liste de lecture Burt Bacharach Best Of de uDiscover Music, avec 35 de ses plus grandes compositions.