Hit Morgan Freeman Movie se faufile dans le Top 10 de Netflix

Netflix ajoute constamment à son catalogue de films, et une comédie de 2017 fait son chemin dans les charts du service de streaming. Going In Style, un remake d’une comédie de 1979, est réalisé par Zach Braff et met en vedette Morgan Freeman, Michael Caine, Ann-Margret et Alan Arkin. « Désespérés de payer les factures et de venir en aide à leurs proches, trois amis de longue date risquent tout en se lançant dans une tentative audacieuse pour faire tomber la banque même qui s’est enfuie avec leur argent », lit-on dans la description officielle.

Going In Style a reçu des critiques mitigées lors de sa sortie et a rapporté plus de 84 millions de dollars au box-office mondial. Il est actuellement n°2 sur la liste des 10 meilleurs films de Netflix et n°8 dans l’ensemble. Braff a marqué l’occasion plus tôt cette semaine sur Instagram alors qu’il était à la première place des films. « FILM #1 SUR NETFLIX !!!!!! Découvrez Going In Style réalisé par moi !!!! » il a écrit.

Braff a accordé une interview à Entertainment Weekly en 2017 sur la tâche ardue de diriger un remake. « Je dois donner crédit là où le crédit est dû », a expliqué Braff. « Ted Melfi (Hidden Figures) vient d’écrire ce merveilleux script. Entre de mauvaises mains, le script aurait pu être vraiment mauvais. Ils (Freeman, Caine et Arkin) l’ont lu, et ils l’ont adoré, et ils ont tous signé un Ensuite, nous avions besoin de l’intérêt amoureux pour Alan Arkin, et nous avons pensé qui de mieux qu’Ann-Margret parce que nous voulons qu’une légende vivante féminine aille avec nos légendes vivantes masculines. » Braff, qui s’est fait un nom en réalisant des films indépendants comme Garden State et The Last Kiss, a admis que tout cela était « complètement intimidant » mais que le casting était « le jeu pour tout faire ».

« Ils ont rarement dit non à faire quelque chose, et j’ai eu des séquences de cascades assez élaborées avec eux conduisant ce caddie électrique volé dans les rues de Williamsburg et entrant et sortant des voitures et tirant des armes à feu », a déclaré Braff. « Les cascadeurs en ont fait très peu. … [The actors] adoré. Je pense qu’ils en ont tiré de l’adrénaline. »