Hit MTV Show Surprise sort la première de la nouvelle saison

Préparez-vous à passer de Basic à Bougie avec MTV ! La série à succès YouTube est de retour avec une toute nouvelle saison avec les animateurs Tim Chantarangsu et Darren « Big Baby » Brand, mettant en vedette Justina Valentine. La série en huit parties a été créée lundi en tant que première YouTube de Wild ‘N Out, offrant aux gastronomes et aux fans de la série numérique un peu plus de joie de vivre.

Chaque semaine, Chantarangsu, Big Baby et Valentine explorent les prix de différents aliments, découvrant si, en matière de nourriture, la bougie est-elle vraiment meilleure ? À chaque épisode, les animateurs se voient proposer trois versions d’un plat « de base » comme les hot-dogs et trois versions d’un plat « bougie » comme le caviar. Après avoir tout goûté, les hôtes doivent ensuite utiliser leurs papilles gustatives pour classer les aliments du moins au plus cher.

Dans l’épisode un, le trio a exploré la gamme de sandwichs pour le petit-déjeuner et de ceviche, et plus tard dans la saison, ils prendront du jambon et des bonbons gélifiés dans l’épisode 2; sandwichs au thé et boissons saines dans l’épisode 3; tartes à la main et écrevisses dans le quatrième épisode; bananes fendues et soupe dans l’épisode 5; gélatine et sangria dans le sixième épisode ; pain perdu et paella dans l’épisode sept ; et des sucettes glacées aux saucisses et à l’alcool dans le huitième et dernier épisode de la saison.

Chantarangsu et Big Baby ont célébré le retour de la série sur Instagram, accueillant Valentine dans la mêlée gourmande. Chantarangsu a partagé une photo de Valentine pinçant la poitrine nue de son co-animateur sur Instagram pour annoncer que la nouvelle saison était « ENFIN » en streaming, avec Valentine commentant « LETS GOOOOOO ». Big Baby a également partagé un clip de l’émission sur son Instagram, en écrivant: « BASIC TO BOUGIE IS BACK !!!!!!!!! » Valentine a commenté: « Je serai là aussi », avec sa co-animatrice répondant, « LETS GET IT. »

Il était clair que les fans de la série ne pouvaient pas non plus attendre son retour. « Enfer ouais une de mes émissions préférées !!! » une personne a commenté, comme une autre l’a écrit, « Omgggggg yessssssss !!! J’AI ATTENDU !!! LAISSE GOOOOOOO! » Une autre personne a ajouté: « Je suis là … j’attendais que vous reveniez tous », tandis qu’une autre a sonné: « Bon sang, c’est l’une de mes émissions préférées !!! »