Hit or Miss: «Magnificent Seven» de Tottenham Hotspur classé comme Erik Lamela quitte le club

Le passage d’Erik Lamela de Tottenham Hotspur à Séville marque la fin d’une ère pour le club du nord de Londres – la conclusion des « Magnificent Seven ». Le transfert de Lamela en Liga dans le cadre d’un accord de 25 millions d’euros pour le jeune ailier Bryan Gil marque le départ de la finale des sept joueurs acquis par les Spurs en 2013, après le transfert de 85 millions de livres sterling de Gareth Bale au Real Madrid.

Tottenham n’a pas perdu de temps à sortir le carnet de chèques, se lançant dans une énorme folie de dépenses de 109 millions de livres sterling pour combler le vide laissé dans le sillage de Bale. À l’époque, il semblait que les Spurs tenaient à ajouter de la qualité tout au long de l’équipe. La plupart des signatures, cependant, n’ont pas répondu à des attentes raisonnables.

Avec la sortie de Lamela mettant fin à l’affiliation de huit ans des membres aux Spurs, voici un aperçu de la façon dont le tristement célèbre septuor s’en est sorti.

Hit or Miss : notez le « Magnificent Seven » de Tottenham Hotspur

EXCLUSIF! Première photo des sept nouvelles signatures #THFC pic.twitter.com/WEAxaz22IT – Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 13 septembre 2013

Paulinho (17 millions de livres sterling des Corinthiens)

Paulinho a été le premier des “Magnificent Seven” à arriver à Tottenham après une impressionnante campagne de Coupe des Confédérations pour le Brésil. Surnommé “Le Brésilien Frank Lampard”, il n’était pas surprenant de voir les fans des Spurs excités à l’idée que le milieu de terrain prenne d’assaut la Premier League.

La vie en Angleterre a bien commencé pour Paulinho, marquant trois fois lors de ses huit premiers matchs, dont un vainqueur tardif à Cardiff City pour ravir les fans itinérants.

Mais c’était le meilleur pour le milieu de terrain, qui a été expulsé dans l’embarras 5-0 des Spurs à domicile contre Liverpool, qui a vu le manager Andre Villas-Boas limogé.

Et sans doute le moment qui a mis en évidence le temps de Paulinho dans le nord de Londres, une tentative avec l’extérieur de sa botte contre Burnley, qui s’est retrouvée à environ 56 miles de sa destination.

Les Spurs ont finalement décidé de réduire leurs pertes contre le Brésilien en juin 2015, en acceptant des frais de 9,9 millions de livres sterling avec l’équipe chinoise de la Super League Guangzhou Evergrande

Verdict: Manquer

Nacer Chadli (7 millions de livres sterling du FC Twente)

Le moins cher des sept signatures, Chadli a tranquillement évolué comme une acquisition réussie. L’ailier belge a rencontré pour la première fois les yeux des fans des Spurs lors de la mémorable campagne du club en Ligue des champions en 2010/11, lorsqu’il a marqué pour Twente à la fois à domicile et à l’extérieur.

Chadli est arrivé dans le nord de Londres avec relativement peu de fanfare en raison de son prix modeste, mais s’est épanoui lors de sa deuxième saison sous la direction du nouveau manager Mauricio Pochettino, marquant à 13 reprises.

Cependant, la saison suivante, Chadli a obtenu moins de succès devant le but, n’enregistrant que trois buts en Premier League lors de la charge du titre des Spurs.

Chadli a ensuite fait 119 apparitions en trois saisons pour les Spurs, avant de signer pour West Bromwich Albion en août 2016 pour presque le double des frais pour lesquels il est initialement arrivé en Angleterre.

Verdict: Frapper

Roberto Soldado (26 millions de livres sterling de Valence)

Sans doute le plus excitant des « Sept magnifiques », des espoirs extrêmement élevés étaient placés pour Soldado à Tottenham, qui est arrivé tout juste après une brillante campagne de 24 buts en Liga.

Soldado a connu un début de vie positif en Premier League, envoyant un penalty lors de ses débuts avec les Spurs et trois autres buts lors de ses deux prochains matchs. Cela s’est avéré être la seule vague de buts au cours de cette saison pour l’Espagnol, car il n’a réussi à en marquer que deux de plus avant son apogée. La saison suivante s’est avérée encore pire pour Soldado, qui n’a réussi qu’un seul but en 24 matches de championnat.

L’Espagnol n’a jamais hésité à travailler dur pour son équipe, ce que beaucoup de fidèles des Spurs ont apprécié. Mais cela ne suffisait pas pour un attaquant supposé prolifique avec un excellent bilan de buts avant son arrivée.

L’échec de Soldado à répondre aux attentes devant le but s’est avéré être la mort de sa carrière chez les Spurs, puisqu’il a été vendu à Villarreal pour 10 millions de livres sterling après seulement deux saisons.

Mais s’il y avait un côté positif, Soldado peut s’attribuer le mérite d’avoir ouvert la voie à l’émergence d’un certain Harry Kane.

Verdict: Manquer

Etienne Capoue (9,3 millions de livres sterling de Toulouse)

Capoue a été le premier des « Sept magnifiques » à abandonner Tottenham, il était donc probablement le membre le plus oubliable. Cependant, beaucoup pensent que le Français n’a pas réussi à consolider une position au milieu de terrain des Spurs.

Le milieu de terrain combatif a subi une carrière des Spurs ravagée par les blessures et ne semblait pas faire partie des plans futurs du manager temporaire Tim Sherwood puis de Pochettino.

Capoue ne s’est jamais vraiment remis de ses licenciements et est parti après seulement deux saisons, faisant le court trajet jusqu’à Watford dans le cadre d’un accord d’une valeur d’environ 6 millions de livres sterling.

Verdict: Manquer

Vlad Chiriches (8,5 millions de livres sterling du Steaua Bucarest)

Probablement la plus obscure des sept, la signature de Chiriches par les Spurs pour 8,5 millions de livres sterling était un record pour un joueur roumain. Un défenseur confiant sur le ballon et jouant à l’arrière, beaucoup pensaient que Chiriches offrirait quelque chose de différent aux Spurs.

Bien que sa confiance puisse être admirée, sa nature décontractée a souvent conduit à des erreurs coûteuses et a permis d’atteindre trop de buts.

Chiriches a mis en évidence son talent aux points, marquant une belle marguerite sur la demi-volée contre Fulham. Mais c’était à peu près tout pour sa carrière chez les Spurs, alors qu’il quittait le nord de Londres avec seulement 27 matches de championnat en deux saisons, pour rejoindre les géants de la Serie A Napoli.

Verdict: Manquer

Christian Eriksen (11 millions de livres sterling d’Ajax)

Confortablement la signature la plus réussie des “Magnificent Seven”, Eriksen s’est imposé à Tottenham comme l’un des meilleurs milieux de terrain offensifs au monde. Le capitaine danois a été une figure constante de l’alignement de Tottenham pendant plus de six ans, avant de partir pour un nouveau défi avec l’Inter Milan en janvier 2020.

Eriksen est devenu un joueur fiable pendant le mandat de Pochettino et figurait régulièrement à chaque minute de chaque match, à tel point qu’il couvrirait systématiquement plus de terrain que tout autre joueur des Spurs.

Le Danois a enregistré 305 apparitions pour les Spurs, marquant 69 buts et décrochant 90 passes décisives au cours d’une carrière productive dans le nord de Londres. Eriksen apparaîtrait au cœur de presque toutes les attaques de Tottenham, fournissant un service créatif de classe mondiale à Kane, Son Heung-Min et Dele Alli.

Cependant, il a finalement atteint un point où Eriksen voulait quelque chose de nouveau après avoir échoué à gagner de l’argenterie avec les Spurs et a rejoint l’Inter pour 16,9 millions de livres sterling, où il a depuis remporté le célèbre Scudetto.

Les yeux du monde se sont tous tournés vers Eriksen lorsqu’il s’est effondré lors du match d’ouverture de l’Euro 2020 du Danemark contre la Finlande et a dû recevoir un traitement salvateur sur le terrain. L’homme de 29 ans a été transporté dans un hôpital de Copenhague, où il a dû subir une opération pour un dispositif de démarrage cardiaque. Il reste maintenant à savoir si la carrière de joueur d’Eriksen se poursuivra.

Verdict: Frapper

Erik Lamela (30 millions de livres sterling de Rome)

Lorsque Lamela est arrivé au cours de l’été 2013, il a battu le record de transfert de Tottenham pour la troisième fois.

L’Argentin a enduré huit saisons mitigées aux Spurs, au cours desquelles il a fourni un certain nombre de moments emblématiques. Il a marqué non pas un, mais deux superbes buts de Rabona – dont le premier en Ligue Europa contre Asteras Tripolis et un autre la saison dernière contre Arsenal. Sa frappe dans le derby du nord de Londres lui a valu le prix du but de la saison de la Premier League.

Mais tandis que Lamela a démontré sa capacité incontestable, il y avait le revers irritant de son jeu. Décrit comme “chaotique” par l’ancien manager Jose Mourinho, Lamela a également été expulsé lors de ce même match contre Arsenal – une performance qui résume sa carrière des Spurs.

Habituellement une nuisance pour les joueurs adverses avec son jeu de jambes serré, son pressing implacable et ses tacles agressifs, Lamela a toujours su saisir l’occasion chaque fois qu’il enfilait un maillot des Spurs. Avec 257 apparitions pour le club, Lamela quitte le nord de Londres en espérant avoir gagné le respect des fans des Spurs en tant que héros culte.

Verdict: Frapper

