Hit Sitcom quittant Netflix à la fin du mois

Netflix se débarrasse de l’une de ses émissions les plus drôles à la fin du mois. Le 29 novembre, Netflix supprimera la sitcom britannique Man Down. La série a été diffusée de 2013 à 2019 sur Channel 4 au Royaume-Uni.

Man Down rejoint une longue liste de programmes qui quitteront Netflix d’ici la fin novembre. En plus de la comédie britannique, le service de streaming fera également ses adieux à des émissions telles que Broadchurch, Are You the One ? et Glee. Man Down mettait en vedette Greg Davies, qui a également créé le spectacle, dans le rôle de Dan Davies. Son personnage a été décrit comme un homme dans la quarantaine qui vivait avec ses parents et traversait une crise de la quarantaine. L’émission a relaté la vie de Dan alors qu’il traversait cette crise de la quarantaine tout en travaillant comme professeur d’école secondaire.

Man Down a reflété la vie de Davies à bien des égards, comme il l’a évoqué lors d’une interview avec The Guardian. Avant la première de la deuxième saison, Davies a perdu son père, Bob Davies, et son père à l’écran, Rik Mayall. En parlant avec le point de vente, Davies a pu rendre hommage à Mayall et a rappelé à quel point il l’avait inspiré à se lancer dans le secteur de la télévision. Le créateur a expliqué que la comédie de Mayall The Young Ones était une grande inspiration pour lui en grandissant.

« C’était une force de la nature. Son appétit n’était pas émoussé, et son enthousiasme et son ambition étaient énormes », a déclaré Davies. « Il m’a souvent demandé : ‘Quelle est ma motivation pour cette scène ?’ « Pourquoi suis-je assis sur vos toilettes en train de chier ? » C’était une question qu’il m’a vraiment posée, et j’ai dû dire : « C’est… amusant ? Il n’y a rien de plus profond que ça, je suis désolé ». Ailleurs dans l’interview, Davies a expliqué que le personnage de Mayall dans Man Down était largement inspiré par son père. Compte tenu de ce lien, le comédien a déclaré que c’était « un ensemble particulier de circonstances de perdre un père fictif et un vrai père la même année ».

« C’est très difficile et il me manque [his father Bob] terriblement », a poursuivi Davies. « Nous étions de bons père et fils, nous nous sommes beaucoup amusés ensemble. Je ris régulièrement avec ma mère et ma sœur, nous sommes encore réduits à des éclats de rire en nous souvenant de lui. Et je suis vraiment content qu’il ait pu voir ce que j’ai fait. Même lorsqu’il était mal et dans un fauteuil roulant, il a été amené à faire des concerts et était d’avis qu’il aurait fait un bien meilleur travail – et à juste titre. »