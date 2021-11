Hit Taylor Sheridan Series quittant Paramount Network

Une série préférée des fans du créateur de Yellowstone, Taylor Sheridan, quitte Paramount Network. The Last Cowboy, une série documentaire-concours non scénarisée, passe de Paramount Network à CMT pour sa deuxième saison, a-t-il été confirmé fin octobre. Produit pour CMT par Truly Original, The Last Cowboy Season 2 devrait être diffusé sur le réseau le vendredi 12 novembre à 20 h HE.

La série a été créée à l’origine à l’été 2019 sur Paramount Network. Situé au cœur du Texas, où la culture des cow-boys règne toujours en maître, The Last Cowboy raconte la vie d’hommes et de femmes qui s’affrontent dans le sport à enjeux élevés du reining, une compétition basée sur l’ouest où les cavaliers guident les chevaux à travers un modèle précis de des cercles, des rotations et des arrêts. La série suit les concurrents alors qu’ils se préparent pour « The Run for a Million », le plus grand combat de l’histoire du sport, et raconte « reiners déterminés à élever et à préserver la tradition des cow-boys alors qu’ils s’entraînent et s’engagent dans l’athlétisme exclusif et ultra-compétitif. un événement. »

Le déménagement de The Last Cowboy de Paramount Network intervient alors que la chaîne de télévision se prépare à accueillir à nouveau un autre des titres de Sheridan. Le dimanche 7 novembre, Yellowstone, le drame occidental à succès de Sheridan mettant en vedette Kevin Costner, revient pour sa quatrième saison. La série a été créée à l’origine sur le réseau à l’été 2018 et a rencontré un énorme succès, avec sa finale de la saison 3 attirant 5,16 millions de téléspectateurs, ce qui a marqué un record pour l’émission et en a également fait le programme de divertissement par câble le plus regardé. de 2020.

La série met en vedette Costner dans le rôle de John Dutton, le patriarche de la famille Dutton, qui contrôle le plus grand ranch de bétail contigu aux États-Unis. Au milieu « d’alliances changeantes, de meurtres non résolus, de blessures ouvertes et de respect durement gagné », cependant, le ranch est en conflit constant avec ceux qu’il borde. En plus de Costner, Yellowstone met en vedette Wes Bentley, Cole Hauser, Luke Grimes, Danny Huston, Kelly Reilly, Kelsey Asbille, Brecken Merrill, Jefferson White et Gil Birmingham. La quatrième saison devrait présenter plusieurs nouveaux venus dans la série, avec Piper Perabo sur le rôle de l’activiste écologiste Summer Higgins, Jacki Weaver en tant que Caroline Warner et Kathryn Kelly dans le rôle d’Emily, une technicienne vétérinaire.

The Last Cowboy revient pour sa deuxième saison le vendredi 12 novembre à 20 h HE sur CMT. Les fans peuvent assister à une nouvelle saison de Yellowstone lorsque la série revient avec sa première de deux heures de la saison 4 sur Paramount Network le dimanche 7 novembre à 20 h HE.