HITI Stock: Achetez High Tide car il brûle le Meme Stock Oil

Actions de Marée haute (NASDAQ :HITI) a éclaté vendredi sur le battage médiatique, clôturant à 7,50 $. Ignorez le battage médiatique et concentrez-vous sur l’entreprise.

Source : Shutterstock

Chaque industrie a besoin d’un détaillant centralisé. Les détaillants centralisés offrent une cohérence de prix, d’expérience, d’inventaire et de commodité. Pour le cannabis, cela pourrait être High Tide.

La marée haute a le potentiel de se transformer en « Walmart du cannabis ». Oui, c’est loin, mais il y a une probabilité assez élevée – et un potentiel de hausse suffisant – qu’il vaut la peine d’envisager d’acheter des actions HITI.

Un détaillant de cannabis expérimenté

High Tide est un détaillant de cannabis omnicanal vieux de dix ans. Ils ont environ 85 magasins dans plusieurs provinces canadiennes. En Alberta, High Tide contrôle environ 10 % du marché.

Ils exploitent également plusieurs sites Web de commerce électronique comme GrassCity.com et SmokeCartel.com. Ces plateformes vendent du cannabis et des accessoires à des particuliers au Canada ainsi qu’aux États-Unis.

L’entreprise connaît une croissance rapide. Les revenus ont augmenté de 166% en 2020 et au dernier trimestre, ils ont augmenté de 179%. Cette croissance ne se fait pas non plus au détriment des marges. Les marges brutes oscillent autour de 40% et l’entreprise affiche également un EBITDA ajusté positif, même pendant sa phase d’hypercroissance.

Il convient également de noter que les principaux producteurs de cannabis de High Tide, Aurora et Aphria, qui ont été acquis par Tilray (NASDAQ :TLRY), sont tous deux investisseurs dans l’entreprise.

Pourquoi les actions HITI vont augmenter

Le marché canadien du cannabis est très fragmenté. Afin de répondre à la demande croissante au cours des prochaines années, une consolidation et une centralisation seront nécessaires. Le Canada compte plus de 600 magasins de cannabis en Alberta et en Ontario, et bon nombre d’entre eux seront probablement acquis par des entreprises comme High Tide, au fur et à mesure du passage à la centralisation.

Une entreprise avec beaucoup d’argent va un jour acquérir tout le monde dans l’espace et tout rebaptiser sous un nom de vente au détail commun.

High Tide pourrait être cette entreprise. Ils ont la stratégie de base, les liquidités, le soutien et les finances pour réussir.

D’une part, ils sont déjà très concentrés sur l’expansion de sa présence dans le commerce de détail en acquérant d’autres sociétés.

Ils sont également assis sur environ 33 millions de dollars en espèces dans leur bilan. C’est beaucoup pour un détaillant de cannabis. Et le soutien des investisseurs ne leur donnera que des ressources supplémentaires pour acquérir encore plus de concurrence à l’avenir.

La marée haute est également rentable. Les contraintes de liquidité ne sont pas un problème, et les flux de trésorerie de l’entreprise entraîneront davantage de fusions et d’acquisitions à court terme.

Pour toutes ces raisons, nous pensons que High Tide a de bonnes chances de devenir le « Walmart du cannabis » du Canada.

S’ils y parviennent, le stock HITI montera en flèche. Gardez certainement un œil sur High Tide.

Mais ce n’est pas le seul titre à forte croissance et à rendement élevé sur mon radar aujourd’hui.

En fait, j’ai plus de 40 actions d’hypercroissance dans mon Investisseur innovant service de newsletter qui pourrait marquer des rendements comparables à ceux d’Amazon au cours des prochains mois et années

Ces actions comprennent la start-up de véhicules autonomes la plus excitante au monde, une action « Digitainment » de classe mondiale créant les éléments constitutifs du métaverse, une entreprise que nous croyons pleinement être un « tueur de Tesla », et bien d’autres.

Cliquez ici regarder mon tout premier Sommet sur la croissance exponentielle et de souscrire à Innovation Investor dès aujourd’hui.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

En découvrant les premiers investissements dans les industries à hypercroissance, Luke Lango vous place au rez-de-chaussée des mégatendances qui changent le monde. C’est le thème de son premier service axé sur la technologie, Investisseur innovant. Pour voir toute la gamme d’actions de pointe innovantes de Luke, devenez abonné d’Innovation Investor dès aujourd’hui.