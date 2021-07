Hitman 3 Lust DLC sera lancé le 27 juillet, regardez la bande-annonce

Le prochain chapitre DLC de Hitman 3 de l’extension Seven Deadly Sins a pour thème la luxure et sera lancé le 27 juillet. Le DLC Lust emmène l’agent 47 dans la boîte de nuit depuis la carte de Berlin où il traquera et assassinera son “admirateur secret”.

Le nouveau contrat d’escalade pour l’extension s’appelle The Lust Assignation. L’agent 47 doit trouver des indices et découvrir cette personne spéciale avant de les éliminer.

Toute personne qui termine le contrat obtient les éléments suivants :

Le costume écarlateLa langue du serpentLa morsure du serpentL’assignation de luxureLe DLC Lust de Hitman 3 sera lancé le 27 juillet

Le DLC Lust peut être acheté seul pour 5 $ ou via le pack Seven Deadly Sins pour 30 $. Lust est le quatrième des sept DLC prévus pour le pack Seven Deadly Sins de Hitman 3, après Greed, Pride et Sloth. La gourmandise, la colère et l’envie sont encore à venir.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.