Hitman 3 obtient une autre année de contenu téléchargeable, y compris de nouvelles cartes, scénarios, modes et façons de jouer

Rassemblez votre mallette, emballez vos canards en caoutchouc explosifs et préparez-vous à éliminer un riche tyran, car Tueur à gages 3 revient pour plus. Dans un nouvel article de blog, IO Interactive a annoncé que l’assassin skinhead préféré de tous, l’Agent 47, reviendra en 2022 aux côtés de « nouvelles cartes, scénarios, modes et façons de jouer ».

Selon le blog et une nouvelle vidéo (ci-dessous), Hitman 3 Year 2 commencera le 20 janvier 2022, avec un support post-lancement confirmé pour 12 mois supplémentaires par la suite.

Certaines des mises à niveau annoncées du jeu incluent le lancer de rayons (à venir dans le jeu sur PC en 2022), la VR (à venir également sur PC en 2022) et l’Arcade Elusive Targets.

Ceci est positionné comme « l’une des nouvelles façons de jouer ». « Préparez-vous à relever le défi ultime de Elusive Target en modifiant la formule établie dans ce mode de jeu préféré des fans », déclare le blog. « Tout le contenu Elusive Target Arcade sera un ajout permanent au jeu. Tous les détails sur le fonctionnement de ce mode de jeu seront partagés début janvier 2022. »

Il n’y a pas encore de détails sur les nouvelles cartes, modes ou autres façons de jouer, mais apparemment, nous allons en savoir plus sur le contenu à venir (présenté comme « une mise à jour majeure ») au printemps 2022. Étant donné que IO Interactive en a déduit que nous n’aurions pas de nouvelles cartes dans une interview plus tôt dans l’année, ce genre de soutien est de la musique à nos oreilles.

IO Interactive a également annoncé que l’ensemble de la trilogie World Of Assassination (c’est tous les jeux du redémarrage) a atteint 50 millions de joueurs au total, et que Hitman 3 est désormais le jeu Hitman le plus réussi de tous les temps. Pas mal, étant donné qu’il n’est sorti que depuis moins d’un an.

Mais étant donné que Hitman 3 était déjà rentable et a récupéré le coût total de son projet en moins d’une semaine, ce n’est pas si surprenant, n’est-ce pas ?