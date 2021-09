Hitman 3 Season of Gluttony apporte deux cibles insaisissables et Bangkok revient dans la rotation

La saison de la gourmandise est arrivée dans Tueur à gages 3.

Cette nouvelle saison de contenu contient des cibles insaisissables, des contrats en vedette et plus encore pour les agents 47.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Tout commence avec l’acte 5 des sept péchés capitaux. Ce contenu premium comprend le Gluttony Gobble Escalation, le Maximalist Shotgun, le Bubble Queen Gum Pack et le Profligacy Suit.

Il comprend également The Procurers, qui est la cible insaisissable de Dartmoor. Ici, deux individus arborent chacun des talents uniques ; l’un est un célèbre chef et l’autre est un embaumeur. Ensemble, ils ont forgé un lien et se sont fait des ennemis en cours de route. A partir du 3 septembre, vous aurez 10 jours pour les retirer.

Une nouvelle rotation des lieux voit le retour de Bangkok. À cet endroit, l’Himmapan Hotel and Spa est la zone principale sur la carte. Les joueurs du Starter Pack gratuit peuvent profiter de cet emplacement pendant 10 jours, à partir du 9 septembre.

Le prochain Elusive Target est situé à Bangkok, et votre objectif est de faire un hit sur le critique gastronomique Wen Ts’ai. Il est très critique et s’est fait des ennemis à cause de cela, il a donc engagé une équipe de sécurité pour le protéger à l’hôtel Himmapan.

Pour ceux qui n’ont pas encore joué à la mission Elusive Target à Bangkok, le costume décontracté avec gants se débloquera si vous pouvez terminer le contrat et vous en sortir vivant.

La prochaine saison se concentrera sur Envy et elle débutera le 28 septembre et sera l’acte final des Seven Deadly Sins. Au cours de la saison, vous pouvez vous attendre à une liste complète de contenu en direct, de nouveaux objets à débloquer et au retour très demandé de Shoulder Swap. Cela vous permet d’échanger les épaules de l’agent 47 derrière lesquelles la caméra de jeu est positionnée.

Une révélation complète de la saison de l’envie sera diffusée en direct avant le 28 septembre.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies