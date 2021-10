Hitman 3 Season of Wrath est le dernier Seven Deadly Sins Act et il est en direct

Le septième et dernier acte de la saison du péché est à nos portes, et Tueur à gages 3 les joueurs devront aller « profondément dans l’esprit d’un agent 47 en colère » pour survivre contre leurs ennemis.

En cette saison, vous devrez être plus rapide et plus intelligent pour déjouer vos adversaires. C’est « Dartmoor by night » et si vous arrivez en tête, vous débloquerez de nouveaux objets sur le thème du péché et un costume.

L’acte final de la campagne Seven Deadly Sins est basé sur le péché de Wrath, et dans celui-ci, vous devrez défendre le manoir contre des ennemis implacables.

L’escalade de fin de colère se déroule dans une version nocturne de Dartmoor. Ici, vous ferez face à trois étapes de combat de plus en plus difficile contre des ennemis lourdement armés qui deviennent de plus en plus difficiles à vaincre. Si vous survivez, vous pourrez débloquer votre propre puissance de feu pour obtenir un avantage.

Aujourd’hui marque également le début d’Halloween dans le jeu. Orson, un personnage bien connu de Hitman 2, joue dans l’escalade Mills Reverie qui vous trouve infiltrant ses rêves.

Il y a trois étapes, et l’escalade vous mettra constamment au défi. Si vous franchissez toutes les étapes, la combinaison tactique et le Bat Shuriken sont à vous.

L’escalade Mills Reverie sera disponible jusqu’au 29 novembre pour tous les joueurs du pack de démarrage gratuit et disponible en permanence pour tous les propriétaires de Hitman 3.

Ce n’est pas tout ce qui vient avec cette saison. Le 29 octobre, une nouvelle cible insaisissable sera mise en ligne. Dans cette mission, l’agent 47 retourne à Chongqing pour s’attaquer à une cible connue sous le nom de The Rage avec le surnom de « Crusher ». C’est un ancien champion des poids moyens qui est en fuite pour « avoir pris un combat de trop loin ».

Vous aurez 10 jours pour l’abattre.

En novembre, la rotation des lieux verra le retour d’Hokkaido. L’emplacement final de Hitman 1 sera disponible pendant 10 jours. Toutes vos armes et objets que vous avez débloqués au cours de votre carrière seront disponibles et vous pourrez essayer d’atteindre votre meilleur score sur Doki Doki Pow Pow.

Pendant votre séjour à Hokkaido, vous aurez une cible insaisissable à envoyer le 12 novembre. Ici, The Fugitive donne un nouveau sens au mot insaisissable, car il subit actuellement une chirurgie de reconstruction faciale. Afin de l’évincer, vous devrez collecter des indices au fur et à mesure que vous découvrirez quel patient est votre cible.

Trouvez la bonne cible et vous gagnerez la robe White Yukata.

Vous pouvez également vous attendre à des contrats inspirés de Wrath créés par Io Interactive. Il y en aura trois au total ajoutés au jeu le 18 novembre. Les contrats en vedette par communauté seront mis en ligne le 25 novembre.

Terminez les contrats en vedette et soyez récompensé avec le tournevis professionnel.

D’autres contenus incluent le Ice Cold Cowboy Challenge à Hokkaido, où vous pouvez déverrouiller la combinaison de survie polaire.