Hitman Sniper Assassins est un nouveau jeu mobile en préparation au Square Enix Montréal

Par Stephany Nunneley, Jeudi 18 mars 2021 à 18h56 GMT

Square Enix Montréal travaille sur un nouveau jeu mobile Hitman Sniper.

Projet Assassins tireurs d’élite Hitman est actuellement le titre de travail d’un nouveau jeu mobile Hitman dans les travaux du studio qui vous a amené Lara Croft GO, Hitman GO, Hitman Sniper et Deus Ex GO.

Le nouveau jeu mobile proposera une histoire de Hitman entièrement originale, avec de nouveaux assassins jouables et de toutes nouvelles fonctionnalités de jeu.

Une courte bande-annonce du projet a été dévoilée lors de la vitrine numérique de Square Enix et vous pouvez la voir ci-dessus.

«Reconnu comme l’un des meilleurs jeux mobiles disponibles à sa sortie, Hitman Sniper a relevé la barre des attentes des joueurs en matière de jeux de tireurs d’élite mobiles», a déclaré Dominic Allaire, producteur exécutif de Square Enix Montréal. « Project Hitman Sniper Assassins sera un bond en avant pour le genre, et nous sommes impatients que les joueurs partagent notre enthousiasme lorsqu’ils mettront la main dessus dans les mois à venir. »

«2021 sera l’une des meilleures années pour être fan de la franchise Hitman», a déclaré Fahad Khan, concepteur principal du jeu. «La créativité dans l’approche et la tactique est la marque de l’univers du jeu. Nous avons doublé ce que les fans ont aimé et nous proposons une expérience qui donne aux joueurs encore plus de liberté pour incarner véritablement un Hitman Sniper.

Les fonctionnalités complètes du jeu seront révélées ultérieurement.