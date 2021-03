Hitmen a assassiné un ancien champion

Une attaque d’une voiture par des tueurs à gages s’est soldée par un triple homicide a secoué Rosario aux premières heures de samedi. Et les coups ont eu un plein impact sur la boxe nationale: Parmi les victimes se trouve Brain Zarza (14-2-3, 8 KO), ancien champion latino des super légers en 2015.

La Cobra, loin des anneaux depuis 2017 et à peine 27 ans, avait ouvert une salle de sport dans la ville de Santa Fe pour collaborer avec les plus démunis et les toxicomanes qui ont besoin d’aide. SSelon le journal La Nación, cette participation sociale l’avait retourné contre les barons de la drogue de la région, qui l’ont contraint à fermer les portes de l’établissement.

Le dernier combat de Zarza en tant que professionnel remonte à juin 2017: il a battu Leandro Almagro (28-25-4, 4 KO) par décision unanime, dans sa ville natale.

