Hive Blockchain affiche des revenus record au deuxième trimestre sur des prix de crypto plus élevés

Le mineur de crypto-monnaies canadien Hive Blockchain a enregistré des revenus record de 52,6 millions de dollars US au cours de son deuxième trimestre fiscal, en hausse de 305% par rapport à la même période l’année dernière, selon un communiqué.

La société a déclaré que l’augmentation des revenus était principalement due à une augmentation des prix des crypto-monnaies, à l’augmentation de la production de bitcoins à la suite de l’achat par Hive des installations du Québec et de l’Atlantique et de l’acquisition de mineurs pour ces installations. La marge minière brute était de 86% en le deuxième trimestre fiscal, contre 71% au cours de la même période l’année dernière. Le bénéfice par action du deuxième trimestre a augmenté de 433%, à 16 cents (US) contre 3 cents l’année dernière, principalement en raison de l’amélioration de la marge minière brute, de la crypto-monnaie plus élevée prix, gains sur la vente de monnaies numériques et devises étrangères. Le mineur a déclaré qu’à la fin du trimestre, il détenait 1 116 bitcoins, d’une valeur de 48,4 millions de dollars américains et 25 154 éthers, d’une valeur de 74,7 millions de dollars. Hive a déclaré qu’il était sur le point d’achever ses deux centres de données en Nouveau-Brunswick, Canada.Les actions du mineur ont baissé de 4,7% au début des échanges aux États-Unis, les prix du bitcoin et de l’éther ayant chuté de plus de 5% mardi.Hive organise une conférence téléphonique à 9h30 HE. CoinDesk mettra à jour cette histoire avec toute information pertinente de l’appel.

