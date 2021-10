Hive Blockchain commande 6 500 autres machines d’extraction de bitcoins à Canaan

Hive Blockchain Technologies a commandé 6 500 autres machines d’extraction de bitcoins Avalon au fabricant Canaan (NASDAQ : CAN).

La commande intervient après que la société canadienne (NASDAQ : HIVE) a acheté 4 000 unités en août et 6 400 en janvier. Holmes a déclaré dans un communiqué. La société a actuellement environ 1,2 EH/s. Canaan est un fabricant basé en Chine surtout connu pour ses machines minières ASIC qui, pendant les périodes de boom, ont vu la demande monter en flèche alors que de plus en plus d’entreprises minières tentent de capitaliser sur la hausse du prix du bitcoin.

