Hive Blockchain surpasse les mineurs de crypto alors que l’éther atteint un niveau record

Hive Blockchain, qui fait partie des plus grands mineurs de crypto-monnaies cotés en bourse, a surclassé ses pairs après que le prix du jeton natif d’Ethereum ait atteint un record.

Les actions de Hive (NASDAQ: HIVE) ont augmenté de près de 3% à 10 heures du matin à New York, tandis que ses pairs, qui exploitent principalement du bitcoin, étaient pour la plupart stables à négatifs vendredi.Parmi les sociétés cotées en bourse, le mineur canadien est le plus exposé à l’extraction d’éther. et exploite également l’ethereum classic et le bitcoin. Hive détenait environ 63 millions de dollars d’éther, soit 77% des avoirs en monnaie numérique dans son bilan, selon un dossier trimestriel du 30 juin. Il détenait également 19 millions de dollars de bitcoins, soit 23% de ses avoirs totaux. Cependant, le mineur a déclaré vendredi qu’il investissait davantage dans l’extraction de bitcoins et a commandé 6 500 autres machines d’extraction de bitcoins Avalon au fabricant Canaan. Cette nouvelle commande va pousser l’extraction de bitcoins de Hive capacité à 2 exahash par seconde d’ici décembre et 3 EH/s d’ici mars 2022. Hive a gagné environ 92% cette année, tandis que l’éther a bondi d’environ 494% et le bitcoin d’environ 108%.