Hive mène les actions de crypto-mining à la hausse alors que Bitcoin atteint un niveau record

L’analyste de Jefferies Jonathan Petersen a répondu à la question dans son rapport de recherche du 18 octobre. « C’est une bonne question, mais en explorant le sujet, nous avons observé que l’exploitation minière entraîne généralement des rendements plus élevés sur des périodes de plusieurs années », a écrit Petersen. Son analyse a montré que si quelqu’un achetait un ordinateur de minage plus récent, un S19 Pro, à la fin du premier trimestre 2020, lorsque le prix au comptant de la machine était de 2 410 $, une stratégie de minage et de conservation rapporterait 1 083 % contre acheter et détenir des bitcoins, ce qui rapporterait 764%.

