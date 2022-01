Hivemind Capital lance un projet de course de drones à ALGO

L’ancien dirigeant de Citibank, Matt Zhang, a lancé Hivemind Capital, un fonds de 1,5 milliard de dollars, pour soutenir l’écosystème d’Algorand (ALGO/USD). Zhang et le fonds investiront une partie de cet argent dans un projet de métaverse consistant à jouer pour gagner à Algorand.

Drone Racing League au centre du projet

Comme Forbes l’a rapporté le 5 janvier, le cœur du projet sera la Drone Racing League. Le fonds Zhang le financera et Playground Labs le développera. Il s’agit de la première itération de jeu-fi à Algorand.

Drone Racing League est une ligue professionnelle qui diffuse ses événements sur NBC Sports. Les événements qui se déroulent dans les grands stades américains sont un exemple de la façon de transformer les esports en de véritables compétitions sportives en direct, embrassant la blockchain et l’industrie en plein essor du jeu-fi / métaverse.

‘Killer app’ en cours

Algorand et la Drone Racing League travaillent sur une « killer app » qui permettra aux courses de drones de se généraliser en attirant des millions d’utilisateurs.

Le potentiel du game-fi et du P2E

Le jeu-fi et le jeu ont un potentiel incroyable en raison de la façon dont les jeux viraux peuvent devenir. Lorsque la composante d’incitation économique via la cryptographie est prise en compte, il existe une myriade d’opportunités. L’année dernière, Gala Games (GALA / USD) était le projet de cryptographie le plus réussi en termes de revenus à ce jour.

Forbes a écrit :

Dans le cas du jeu de course de drones DRL sur la blockchain d’Algorand, les actifs cryptographiques, jouer pour gagner, pourraient, théoriquement au moins, être transportés hors du jeu via le métaverse, ou échangés contre des crypto-monnaies, y compris le propre jeton ALGO d’Algorand.

Courses de drones observées par 250 millions de foyers dans 140 pays

L’année dernière, la chaîne DRL TikTok comptait plus de 2 millions d’abonnés. DRL compte 12 télévisions partenaires diffusant les courses dans 250 millions de foyers dans 140 pays. DRL et Algorand se sont associés pour plus de 100 millions de dollars en septembre 2021.

En réponse à l’annonce, la présidente de DRL, Rachel Jacobson, a déclaré :

Nous devons connaître la blockchain car nous voulons toujours avoir 10 longueurs d’avance et être les premiers sur le marché. Nous serons le joyau de la couronne de Playground Labs. Nous construisons une feuille de route de tant de choses différentes dans les années à venir.

