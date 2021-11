H&M lance sa collection de haute couture durable et prête pour la fête

En parlant de manches bouffantes, cette robe drapée avec des pointes sur les hommes explique tout sur le tendances que nous verrons pendant ces vacances. L’ensemble de la collection sera disponible en magasin à partir du 9 décembre.

Histoire de l’innovation H&M (avec l’aimable autorisation de H&M)

El invierno no significa una paleta de colores neutral o vino, sino una explosión de tonos más alegres y justo esa es la propuesta de H&M con « Get ready for the party », que de hecho, es una colección que captura la emoción de alistarse para la fête.

Au cas où tu te demandes où c’est la pérennité de cette collection, l’une des choses qui le rend « vert » est qu’il a été conçu à l’aide d’un outil de conception appelé Circulator qui permet à l’équipe de conception de H & M de prendre en compte toutes les étapes du processus de création d’un vêtement, deà la durée de vie prévue aux matériaux et aux stratégies de conception.

