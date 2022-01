HMD a cinq nouveaux téléphones Nokia à moins de 250 $ qui arriveront bientôt aux États-Unis

HMD, la société à l’origine des téléphones modernes de marque Nokia, a annoncé cinq nouveaux téléphones « exclusifs aux États-Unis » au cours du premier semestre de cette année. Aucun de ceux-ci n’est un produit phare : il n’y a qu’un seul appareil 5G et tous les cinq sont prêts à être vendus au détail pour moins de 250 $. HMD a également fait revivre un design Nokia classique en tant que téléphone fonctionnel moderne – le Nokia 2760 – un téléphone à clapet qui hérite de son nom du combiné d’origine de 2007.

La société ne détaille pas pleinement les spécifications des cinq téléphones aujourd’hui et dit qu’elle prévoit de publier ces informations plus près du lancement de chaque combiné. Au lieu de cela, il souligne que les téléphones seront disponibles auprès d’un plus large éventail de fournisseurs de services sans fil américains, qui incluent désormais Dish Wireless et Consumer Cellular en plus de T-Mobile et TracFone.

Le Nokia 2760 d’origine est sorti en 2007

Par ordre décroissant de prix, il y a le G400 à 239 $, dont la sortie est prévue au deuxième trimestre. Il s’agit d’un téléphone 5G avec un triple réseau de caméras arrière composé d’un appareil photo principal de 48 mégapixels, d’un ultra-large de 5 mégapixels et d’une macro de 2 mégapixels. Fait intéressant, son écran de 6,6 pouces a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui est relativement rare à ce prix. Il a une batterie de 5 000 mAh et est livré avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Ensuite, il y a le G100 à 149 $, un téléphone 4G avec un écran de 6,5 pouces, une batterie de 5 000 mAh et un capteur d’empreintes digitales intégré au bouton d’alimentation qui devrait également sortir au deuxième trimestre. Le G100 et le G400 font tous deux partie de la série G milieu de gamme de HMD.

HMD propose également deux téléphones à la gamme Nokia C-series accessible et axée sur la valeur. Il y a le 99 C100 (à payer au premier trimestre) et le 119 C200 (sortie au deuxième trimestre). Le C100 dispose d’un écran de 5,45 pouces relativement compact, d’une caméra arrière de 8 mégapixels à relativement faible résolution et d’une batterie de 3 000 mAh. Le C200 est légèrement plus grand avec un écran de 6,1 pouces et une batterie plus grande de 4 000 mAh.

Enfin, il y a le Nokia 2760 Flip à 79 $, un téléphone à clapet qui sortira au premier trimestre. Il exécute KaiOS, qui offre une quantité limitée de services de type smartphone comme Google Maps, et se concentre sur la durabilité et la fiabilité avec une clientèle cible principalement âgée de 55 ans et plus. Il y a aussi un bouton d’urgence sur le côté qui peut être configuré pour appeler un contact et partager votre position, et un petit écran externe pour les notifications.