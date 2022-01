HMD annonce cinq nouveaux téléphones Nokia à moins de 250 $, admet les erreurs d’Android 11

Que souhaitez-vous savoir

Au cours du CES 2022, HMD Global a annoncé quatre nouveaux smartphones : le Nokia G400 (239 $), le Nokia G100 (149 $), le Nokia C200 (119 $) et le Nokia C100 (99 $). Le G400 est le seul modèle 5G et possède un taux de rafraîchissement surprenant de 120 Hz et 6 Go de RAM. Il prévoit également de lancer un nouveau téléphone à clapet, le Flip à 79 2760 $. Tous ces nouveaux téléphones sortiront au premier semestre 2022. Dans une interview avec Android Authority, la société a reconnu ses échecs avec le déploiement d’Android 11.

Les téléphones Nokia les plus récents sont tombés dans la catégorie des 300 $ ou moins, offrant un logiciel simple et des spécifications compétentes à un point d’entrée abordable. Des téléphones comme le Nokia G20 et le Nokia X100 ont fait bonne impression.

En 2022, il semble que HMD Global doublera dans la catégorie des smartphones économiques, libérant des téléphones que presque tout le monde peut se permettre et s’associant à davantage d’opérateurs. Au CES 2022, HMD Global a annoncé deux nouveaux téléphones « G » de milieu de gamme et deux téléphones « C » ultra-bon marché.

Décomposer la gamme début 2022 de Nokia

Le modèle le plus prometteur est le Nokia G400 à 239 $. Il aura un écran FHD+ de 6,6 pouces et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui manque à de nombreux téléphones de milieu de gamme et à tous les téléphones économiques. Avec un capteur principal de 48 MP, une batterie robuste de 5 000 mAh, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, il est parfaitement respectable pour cette gamme de prix.

Il prendra également en charge la connectivité 5G – quelque peu rare pour ce niveau de prix – et fonctionnera avec certains nouveaux opérateurs (Dish Wireless et Consumer Cellular) en plus des partenaires habituels de HMD (T-Mobile et TracFone). Et il sera probablement livré avec Android 12 prêt à l’emploi.

Nous ne savons pas encore quelle puce il aura, mais le G400 semble remarquablement similaire aux spécifications du X100, un autre téléphone à 250 $. 40 $ de plus que le G20, moins cher que le G50 et à peu près au même prix que le X100, le G400 montre à quel point les schémas de nommage de Nokia sont devenus compliqués. Pourtant, c’est un téléphone intrigant que nous sommes impatients de tester.

Pendant ce temps, le Nokia G100 à 149 $ passera à un écran HD+ de 6,5 pouces et à une connectivité 4G, mais conservera la même batterie de 5 000 mAh. Nous n’avons pas encore d’autres spécifications, mais à ce prix, il n’aura probablement que 4 Go de RAM et un taux de rafraîchissement plus lent. Le G400 et le G100 sortiront tous deux au cours du premier semestre 2022.

Nokia a également annoncé le C200 à 119 $ et le C100 à 99 $. Des deux, le C100 semble plus intrigant, grâce à un écran compact de 5,45 pouces pour les personnes qui préfèrent les petits téléphones. Il aura de véritables spécifications budgétaires, d’un appareil photo principal de 8 MP à une batterie de 3 000 mAh, mais pourrait facilement figurer parmi les meilleurs téléphones Android de moins de 100 $ lors de son lancement au premier trimestre 2022.

Quant au C200, il aura un écran de 6,1 pouces et une batterie de 4 000 mAh, ce qui en fera un téléphone économique de taille plus traditionnelle.

Nous ne savons pas encore combien de mises à jour ces téléphones recevront ou quels chipsets ils utiliseront, mais nous sommes prudemment optimistes à leur sujet. Les téléphones Nokia récents ont tendance à inclure des avantages comme un stockage extensible, des prises casque 3,5 mm, des boutons Google Assistant et la prise en charge de la double carte SIM. Ces fonctionnalités trouvées à des prix aussi bas seraient un avantage que de nombreux utilisateurs d’Android apprécieront.

Nokia lancera également un nouveau téléphone fonctionnel au premier trimestre 2021, le 2760 Flip, destiné principalement aux seniors.

Reconnaître les erreurs du passé

Source : Android Central

Dans une interview accordée à Android Authority, le directeur marketing de HMD, Stephan Taylor, a reconnu à quel point il a mal géré les mises à jour d’Android 11 l’année dernière.

L’un des OEM les plus lents à mettre à jour ses téléphones, Nokia Mobile a souvent pris du retard sur sa feuille de route promise pour les mises à jour et n’a pas réussi à fournir une mise à jour promise au Nokia 9 Pureview.

« Nous n’avons pas eu autant de succès avec le déploiement d’Android 11, et je pense que nous avons appris de cela », a déclaré Taylor.

Selon Android Authority, Taylor a attribué la lenteur de leur déploiement au fait que Nokia « ne faisait pas partie du programme bêta d’Android 11 » et à son « large portefeuille d’appareils ». Il est juste de dire que Nokia a publié une cargaison de téléphones en 2020 et 2021, ce qui a probablement rendu difficile la livraison rapide de mises à jour à tous.

Par rapport aux années précédentes, les téléphones annoncés par Nokia entrent tous dans une catégorie budgétaire où la plupart des autres sociétés fournissent rarement des mises à jour en temps opportun. Cela met moins de temps à perdre du temps sur HMD, tout en facilitant la création de logiciels qui fonctionnent sur tous ses téléphones à la fois.

« Au fur et à mesure que nous avançons, certainement du point de vue mondial, nous avons un niveau d’appareil plus ciblé, et nous sommes déjà dans le programme bêta avec Android 12 », a déclaré Taylor. Étant donné que nous avons déjà vu des versions stables d’Android 12 pour les X20, X10 et G50, il est juste de dire que le déploiement de HMD cette année a été beaucoup plus fluide.

