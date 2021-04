HMD lance six nouveaux téléphones Android et promet jusqu’à trois ans de mises à jour majeures du système d’exploitation sur certains modèles

Le logiciel semble être leur principal USP.

HMD Global a lancé jeudi six nouveaux téléphones Android de marque Nokia – Nokia X10, X20, G10, G20, C10 et C20 – avec des prix abordables et une garantie de trois ans de mises à jour majeures du système d’exploitation sur certains modèles. Alors que les téléphones Nokia de la série C sont conçus pour les nouveaux utilisateurs de smartphones, les séries G et X sont des offres de milieu de gamme, ces dernières bénéficiant également d’un support 5G dès le départ.

Le logiciel semble être leur principal USP, alors commençons par cela. Les téléphones Nokia haut de gamme de la série X pourront bénéficier de trois ans de mises à jour majeures du système d’exploitation et de trois ans de mises à jour de sécurité mensuelles similaires aux téléphones Samsung et Google Pixel. Les X10 et X20 seront également éligibles à une extension de garantie de HMD. Les téléphones Nokia de la série G bénéficieront de deux ans de mises à jour du système d’exploitation et de trois ans de mises à jour de sécurité mensuelles, tandis que la série C, de deux ans de mises à jour de sécurité trimestrielles.

Prix ​​et disponibilité des Nokia X10, X20, G10, G20, C10 et C20

Le X20 commence à 349 euros et sera disponible sur certains marchés du monde entier à partir de mai. Le X10 démarre à 309 euros et sera disponible en juin. Le G20 démarre à 159 euros et sera disponible en mai. Le G10 démarre à 139 euros et sera disponible en avril. Le C20 démarre à 89 euros et sera disponible en avril. Le C10 démarre à 75 euros et sera disponible en juin.

Spécifications et fonctionnalités des Nokia X10, X20, G10, G20, C10 et C20

Le X20 dispose d’un écran 1080p + de 6,67 pouces avec une découpe perforée – il abrite une caméra selfie 32MP. À l’arrière, il dispose d’une configuration à quatre caméras avec la marque ZEISS: caméras principales 64MP, ultra grand angle 5MP et 2MP, une pour les macros et une autre pour les portraits. Sous le capot, le téléphone dispose d’un processeur Qualcomm Snapdragon 480 associé à jusqu’à 8 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage. Le logiciel à l’intérieur du téléphone est Android 11. Pour compléter l’ensemble, une batterie de 4 470 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 18 W.

Le X10 est livré avec jusqu’à 6 Go de RAM et une caméra principale de 48 MP et une caméra frontale de 8 MP, gardant le reste du matériel identique à celui du X20.

Le G20 dispose d’un écran 6,5 pouces 720p + avec une encoche en forme de goutte d’eau – il abrite une caméra selfie 8MP. À l’arrière, il dispose d’une configuration à quatre caméras: caméras principales 48MP, ultra grand angle 5MP et 2MP, une pour les macros et une autre pour les portraits. Sous le capot, le téléphone dispose d’un processeur MediaTek G35 associé à jusqu’à 4 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage. Le logiciel à l’intérieur du téléphone est Android 11. Pour compléter le paquet, une batterie de 5 050 mAh.

Le G10 dispose d’un processeur MediaTek G25 moins puissant associé à jusqu’à 4 Go de RAM et jusqu’à 64 Go de stockage. Il dispose de trois caméras à l’arrière: 13MP principal, une macro 2MP et une autre caméra de profondeur 2MP. Le reste des spécifications sont plus ou moins les mêmes que celles du G20.

Les C20 et C10 ont le même écran 720p de 6,5 pouces avec une encoche en forme de goutte d’eau. Ils ont la même configuration de caméra arrière 5MP et avant 5MP. Les deux téléphones ont également la même batterie de 3000 mAh et exécutent le logiciel d’édition Android 11 Go de Google. Alors que le C20 est livré avec un processeur Unisoc SC9863a associé à jusqu’à 2 Go de RAM et jusqu’à 32 Go de stockage, le C10 dispose d’un processeur Unisoc SC7331e avec un maximum de 1 Go de RAM.

