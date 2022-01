HMD lance une tonne de smartphones bon marché aux États-Unis

Hadlee Simons / Autorité Android

TL;DR

Lors d’un événement Nokia CES 2022, HMD Global a lancé une multitude de nouveaux téléphones Android à petit budget. Le téléphone le plus puissant est le Nokia G400 à 239 $ qui aurait un Snapdragon 480. Tous les téléphones sont exclusivement destinés aux États-Unis.

Malheureusement, le licencié de la marque Nokia a refusé de nous divulguer officiellement certaines spécifications clés. Cela inclut les fondamentaux tels que les chipsets utilisés ou tous les détails de l’appareil photo. En tant que tel, il est difficile de déterminer si ces téléphones offrent un bon rapport qualité-prix ou des appareils trop chers dont vous devriez éviter.

Nokia G400 et G100

À commencer par l’appareil le plus performant du lot, le Nokia G400 est le seul téléphone 5G annoncé aujourd’hui. Vous obtenez ici une proposition solide sur papier, à savoir 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, un écran LCD de 6,6 pouces à 120 Hz et une batterie de 5 000 mAh. Selon Phandroid, le téléphone est alimenté par un SoC Snapdragon 480, qui est un chipset 5G économique qui devrait toujours offrir une bonne expérience au quotidien.

Le Nokia G400 bénéficie également d’un système de caméra arrière triple à petit budget. Cela comprend un capteur principal de 48MP, ultralarge de 5MP et macro de 2MP. En d’autres termes, il semble que le G400 puisse valoir le détour si vous voulez un téléphone économique relativement moderne avec quelques cloches et sifflets supplémentaires.

Voir également: Les meilleurs téléphones avec appareil photo que vous pouvez obtenir

En descendant une marche, nous avons le Nokia G100. Cela apporte un panneau LCD HD + de 6,5 pouces, une batterie de 5 000 mAh et une configuration de triple caméra arrière. Phandroid affirme que le G100 est alimenté par le processeur Snapdragon 615. Si cela est confirmé, cela signifierait que HMD utilise un processeur économique qui a plus de cinq ans. Qualcomm a annoncé pour la première fois le Snapdragon 615 en 2014.

S’il est confirmé, HMD utilisant ce chipset serait incroyablement déroutant. Au lieu de cela, il aurait pu simplement choisir un chipset plus récent (mais toujours ancien) tel que le Snapdragon 439, le Snapdragon 450 ou les séries Helio A et P de Mediatek. Quoi qu’il en soit, nous ne nous attendrions pas à de nombreuses mises à jour de la version Android avec ce téléphone si le Snapdragon 615 est effectivement à bord.

Nous avons demandé à HMD de confirmer si le Nokia G100 utilise effectivement l’ancien SoC Snapdragon, mais la firme ne nous a pas répondu au moment de la publication.

Nokia C100 et C200

Besoin de quelque chose d’un peu moins cher que la série G ? Ensuite, le Nokia C200 fait l’affaire, HMD affirmant qu’il dispose d’une caméra arrière solitaire, d’un écran LCD HD + de 6,1 pouces et d’une batterie de 4 000 mAh.

Enfin, le smartphone le moins cher du lot est le Nokia C100. Attendez-vous à un écran LCD de 5,45 pouces, une seule caméra arrière de 8 MP et une batterie de 3 000 mAh.

Téléphones Nokia CES 2022 : prix et disponibilité

HMD dit que le Nokia G400 a un prix recommandé de 239 $ tandis que le Nokia G100 a un prix de vente conseillé de 149 $. Les deux téléphones devraient arriver au deuxième trimestre 2022, nous attendons donc encore.

Pendant ce temps, le Nokia C200 a un prix recommandé de 119 $ et le Nokia C100 vous coûtera 99 $. Le C200 est également prévu pour une fenêtre de lancement au deuxième trimestre, tandis que le C100 arrive au premier trimestre 2022.

La société a également annoncé un nouveau téléphone à clapet, baptisé Nokia 2760 Flip. Cet appareil 4G est alimenté par la plate-forme de fonctionnalités intelligentes KaiOS et coûtera 79 $.

Néanmoins, si une chose est sûre, c’est que vous devriez probablement rester à l’écart du G100 en particulier s’il utilise le Snapdragon 615. Même d’autres smartphones à environ 150 $ (ou moins chers) comme le Redmi 9A et le précédent Nokia G10 de la firme offriraient SoC plus modernes. Et ces nouvelles puces prennent en charge des vitesses cellulaires plus rapides, des GPU mis à jour et des processus de fabrication plus efficaces.

commentaires