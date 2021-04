Les chefs de la défense veulent qu’il soit construit pour marquer officiellement notre sortie de l’UE. Le destroyer Daring Class Type 45 deviendra la fierté de la flotte et sera principalement utilisé pour traquer les pirates et fournir une aide humanitaire. Mais il défendra également les eaux territoriales britanniques maintenant que nous sommes un État côtier indépendant en dehors de la politique commune de la pêche européenne.

Dans le cadre de l’accord sur le Brexit scellé par le Premier ministre Boris Johnson la veille de Noël, l’UE se voit attribuer une tranche de 48% de morue de la mer du Nord – le Royaume-Uni en obtenant 52%.

Mais d’ici 2026 – lorsque le HMS Brexit sera pleinement opérationnel – cela passera à 43% pour l’UE et 57% pour le Royaume-Uni.

Les inquiétudes concernant les navires de pêche français qui empiètent sur nos eaux verront le HMS Brexit équipé du féroce missile Sea Viper, qui peut faire tomber des cibles en mouvement hors du ciel jusqu’à 70 miles de distance.

Le projet – estimé à 350 millions de livres sterling – fait suite aux coupes radicales annoncées la semaine dernière par le ministère de la Défense.

La taille de l’armée doit être réduite à 72 500 soldats d’ici 2025 dans le cadre d’une évolution vers les drones et la cyberguerre.

Mais les inquiétudes concernant le fait que la Royal Navy soit laissée en mer a incité les chefs militaires à sanctionner la construction du navire.

Construit à Portsmouth, le HMS Brexit de 7 350 tonnes mesurera 152 mètres de long et atteindra une vitesse maximale de 30 nœuds.

Sir Cumference, premier amiral à la retraite du Sea Lord, a déclaré: «Les destroyers de type 45 sont l’épine dorsale de la Royal Navy. Quelle meilleure façon de marquer notre nouvelle liberté en tant que nation indépendante et souveraine que de commander un nouveau destructeur. Cela annoncera un nouveau sentiment de fierté dans le service supérieur et garantira que nos eaux restent vraiment libres.

Le navire de guerre le plus grand et le plus puissant jamais construit pour la Royal Navy est le porte-avions HMS Queen Elizabeth.

Le navire de 6 milliards de livres sterling et 65000 tonnes a été mis en service en 2017 et son poste de pilotage est de quatre acres.