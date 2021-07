HMV fête ses 100 ans – appelle le gouvernement à uniformiser les règles du jeu avec Amazon

La chaîne de vente au détail de musique HMV célèbre son 100e anniversaire avec quelques mots sévères pour Amazon.

L’entreprise centenaire célèbre son centenaire à travers de nombreux hauts et bas. La première boutique HMV a été ouverte dans un ancien magasin de vêtements pour hommes. Le compositeur Edward Elgar était présent pour l’ouverture, ouvrant la voie à de nombreuses apparitions en magasin au cours du siècle suivant.

“[In the 60s], si vous vouliez des vêtements à la mode, vous alliez à Carnaby Street. Si vous vouliez un disque d’un obscur artiste R&B mentionné par Jagger ou Clapton, vous alliez à Oxford Street. Juste pour être vu, il y avait une marque de sophistication », explique Alan Johnson, parlant de l’influence que HMV a eue au cours des années passées.

Bien que cette illustre histoire ait été sauvée par un entrepreneur canadien, il a des mots durs pour le géant de la vente au détail rapide d’aujourd’hui, Amazon. Doug Putman a racheté HMV de la faillite en 2019. Il a dévoilé son intention d’ajouter jusqu’à 10 magasins à sa liste existante de 100. Et il pense qu’Amazon est “une entreprise très égoïste”.

“Si le gouvernement fait ce qu’il faut sur les tarifs et que les propriétaires sont prêts à travailler avec nous, il est logique d’en ouvrir davantage”, a déclaré Putman au Mirror à propos de l’ouverture de plus de magasins HMV à travers le Royaume-Uni. « Si le gouvernement ne le fait pas, ce sera impossible. Nous devons obtenir quelque chose qui égalise les règles du jeu avec [online rivals like Amazon]. Je veux encourager plus de gens à ouvrir des magasins.

Les jours de gloire de HMV au milieu des années 80 et au début des années 90 ont rapidement pris fin avec la musique numérique. Au milieu des années 90, il y avait 300 magasins dans le monde, de Tokyo à Sydney en passant par New York. Le détaillant a poursuivi son expansion massive jusqu’en 2011, date à laquelle il a fermé 40 magasins en raison de l’échec des ventes.

Deux ans plus tard, en 2013, HMV a fait appel à des administrateurs pour restructurer l’entreprise. En 2014, la société a brièvement regagné sa couronne de meilleur vendeur de musique et de DVD, mais cela n’a pas duré.

HMV a de nouveau déposé son bilan en 2018, date à laquelle Doug Putman est apparu sur les lieux. Putman était le PDG de la chaîne de disques canadienne Sunrise Records. Il a acheté HMV en 2019, sauvant 108 magasins de la fermeture. Le 363 Oxford Street reste cependant fermé.

“Pour moi, l’expérience HMV consiste à jouer de la bonne musique, à découvrir de nouveaux artistes et à parler à des personnes partageant les mêmes idées”, a déclaré Putman au Guardian. “Essayer d’être tout pour tout le monde aliène votre client principal, alors vous doublez ce que vos clients veulent réellement – et ils voulaient du vinyle.”