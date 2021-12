Ho ! Ho ! Ho ! Boba Fett atterrit à Fortnite à temps pour Noël

Image : Jeux épiques

Guerres des étoiles le personnage de Boba Fett – qui est sur le point d’avoir sa propre série sur Disney + – arrive Fortnite demain dans le cadre de la saison 3.

Le chasseur de primes Fett est un personnage clé de l’univers plus large de Star Wars, étant apparu à la fois dans la trilogie originale et dans les préquelles. Il apparaît également dans la série Disney+ Le Mandalorien, et Le livre de Boba Fett – qui sera diffusé le 29 décembre 2021 – est un spin-off de cette série qui se concentre uniquement sur le personnage, joué par Temuera Morrison.

La dernière mise à jour de Fortnite comprend également des skins à thème festif, tels qu’un bonhomme de neige, Grimbles l’elfe de Noël et le soldat Slushy.

Nous avons vu de nombreux crossovers arriver dans le jeu cette année, notamment Resident Evil, Spider-Man, Dune et Street Fighter.

Boba Fett fera son arrivée sur l’île le 24 décembre 2021 à 19 h HE! #DisneyPlusDay pic.twitter.com/cj9iC6WRBZ—Fortnite (@FortniteGame) 12 novembre 2021