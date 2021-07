Hobby Lobby forcé de renoncer à un trésor archéologique mondial inestimable, aucune accusation criminelle… pour le moment ⋆ 10z viral

Eh bien, nous ne pouvons pas penser à une entité plus méritante pour subir ce sort méritant.

Comme tout le monde le sait, Hobby Lobby est une entreprise privée qui aime se mêler des parties intimes des autres. Mais les problèmes avec la propriété Hobby Lobby ne s’arrêtent pas là. Le passe-temps de l’entreprise peut être assez privé lorsqu’elle fait étalage du droit international et américain en collectant des trésors archéologiques rares pour son « Musée de la Bible » en Oklahoma.

Il est illégal de faire le trafic de certaines reliques archéologiques authentiques précisément parce qu’il a été convenu que l’importance historique de ces pièces signifie que les artefacts appartiennent au pays d’origine et à travers ce pays, le monde, pas une personne, pas même la personne qui trouvé la pièce.

Il ne semble pas particulièrement chrétien de manquer de respect à la loi et à ces lois en particulier. Il y a quelque chose dans la Bible au sujet de la convoitise des biens des autres.

Le gouvernement des États-Unis vient de provoquer la confiscation de l’une des plus anciennes tablettes jamais découvertes, racontant l’histoire de Gilgamesh, que nous trouvons surfaite dans le développement de l’intrigue. Mais encore une fois, la nature historique rend ces choses inestimables et elles devraient être accessibles au monde entier et aux chercheurs à étudier. Une fois qu’une pièce tombe dans la propriété privée, ils pourraient la détruire pour autant que nous le sachions, ou ne pas la maintenir dans un état qui préserve sa viabilité pour la recherche.

La pièce a été saisie et déclarée confisquée par le bureau du procureur américain à New York, qui a une division consacrée au maintien de l’ordre dans ces affaires. La question qui nous intrigue maintenant est de savoir si quelqu’un fera l’objet d’accusations criminelles. Il semble qu’ils aient acheté l’artefact ici aux États-Unis auprès d’un marchand d’art international. Et pourtant, sachant que la pièce n’a pas été déterrée dans le Vermont, on pourrait penser que la possession de la pièce laisserait planer la possibilité d’une culpabilité criminelle. À tout le moins, la famille devra renoncer au trésor et nous doutons sérieusement – ​​mais ne pouvons pas prouver – qu’elle récupérera l’argent, certainement pas du gouvernement. Ils peuvent essayer la maison de vente aux enchères. Essayer.

La tablette sera renvoyée dans son pays d’origine, l’Irak, et l’on pourrait s’inquiéter de la stabilité de la pièce là aussi, dans un pays en guerre quasi perpétuelle. Il est sorti d’Irak à l’origine, après tout. Mais il mérite quand même d’être dans un musée de recherche ouvert sur le monde et non dans « le Musée de la Bible » où ils ont exposé la pièce. La pièce a été saisie par le gouvernement en 2019 et il semble que le litige qui a suivi a pris deux ans avant qu’un tribunal ne décide que Hobby Lobby devait renoncer à la pièce en vertu du droit international.

Boîte de réception: le MJ s’empare de l’épopée de Gilgamesh de Hobby Lobby pic.twitter.com/kUEDCBcnv4 – Matt Ford (@fordm) 27 juillet 2021

Quoi qu’il en soit, les croyances à propos de Hobby Lobby ne sont en fait pas pertinentes dans cette affaire. Ce sont des questions importantes. L’incendie de la Grande Bibliothèque d’Alexandrie a détruit des pièces de littérature inestimables, remplies de connaissances humaines et d’histoire il y a des milliers d’années. À ce jour, nous ne savons pas tout ce qui a été perdu, peut-être les clés de la construction des pyramides. Nous savons seulement que la bibliothèque était vraiment inestimable pour l’histoire du monde. Ce n’est pas différent aujourd’hui si nous laissons les choses aller, morceau par morceau, par morceau, le tout pour le profit.

