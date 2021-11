Hobbycraft lance des ateliers de Noël d’entreprise en ligne

« Nous avons hâte de voir toutes les entreprises du pays s’impliquer. » : Katherine Paterson. // Hobbycraft lance un programme d’ateliers d’entreprise en ligne à l’approche de Noël pour les entreprises à réserver // Les entreprises peuvent choisir parmi une variété d’artisanat de Noël, y compris la fabrication de biscuits de Noël

Hobbycraft a lancé un programme d’ateliers en ligne à l’approche de Noël pour les entreprises à réserver pour leur personnel.

Chaque participant recevant un kit d’artisanat avant son événement, les ateliers seront animés par un membre du personnel de Hobbycraft qui montrera aux gens comment apprendre une nouvelle compétence.

Les entreprises peuvent choisir parmi une variété d’artisanat de Noël, y compris la fabrication de biscuits de Noël, la personnalisation par pyrogravure, le lettrage au pinceau sur des décorations en céramique et la décoration de gâteaux.

Les ateliers durent une heure pour des groupes de 10 personnes ou plus et sont disponibles en ligne pendant les heures de travail, les soirs et les fins de semaine.

La directrice des clients Hobbycraft, Katherine Paterson, a déclaré: «Nos ateliers d’artisanat continuent de se renforcer et nous ne pourrions être plus heureux. Après une note fantastique de 4,8 étoiles sur 3 000 avis et des commentaires extrêmement positifs des clients, nous avons décidé de lancer le programme d’ateliers d’entreprise à temps pour Noël et de poursuivre notre mission de faire en sorte que toute la Grande-Bretagne fasse et crée.

« Que les entreprises choisissent de faire la session virtuellement ou en personne, les ateliers sont un excellent moyen pour les entreprises de profiter de la création d’équipes créatives, avec une vaste gamme de sessions sur le thème des fêtes disponibles. Nous avons hâte de voir toutes les entreprises du pays s’impliquer.

