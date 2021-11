Hobi taquine le look de l’aéroport, mais quand BTS voyage-t-il pour le concert de LA 2021?

BTS est prêt pour son voyage à Los Angeles avant le concert ‘PTD On Stage’ 2021 et ARMY est impatient de découvrir les dernières tenues d’aéroport de Bangtan. Juste avant leur départ de Séoul, Hobi alias J-hope est venu sur l’application Weverse pour donner un aperçu de son look à l’aéroport.

Bangtan Boys a provoqué une tempête sur Twitter lors de leur dernier voyage lorsque le groupe nominé aux Grammy est parti pour New York pour assister à l’UNGA 2021 alors que les fans ont pu voir le nouvel aéroport du groupe presque après deux ans.

Peu de temps après deux mois, BTS est prêt à se rendre à LA et à rencontrer BTS ARMY face à face après ce qui lui a semblé être une décennie ! Si vous vous demandez quand BTS voyage pour LA, voici tout ce que vous devez savoir.

L’aéroport de BTS recherche le voyage du 17 novembre à LA est révélé ci-dessous dans les mises à jour.

Quand BTS voyage-t-il pour le concert de LA 2021?

Selon la mise à jour Weverse de J-hope, BTS se rendra à Los Angeles avant leur concert de 2021 et leur performance AMA le 17 novembre. Le groupe participera aux American Music Awards 2021 le 21 novembre.

Avant le début du concert « Permission To Stage On Stage LA » de BTS le 28 novembre, le groupe apparaîtra également dans The Late Late Show avec James Corden le 23 novembre à 00h37 HE/PT.

BTS prêt à voyager pour le concert de LA 2021 (Bangtan TV YouTube)

Hobi taquine le look de l’aéroport BTS 2021 avant le voyage à LA

BTS Hobi a laissé une agréable surprise à ARMY révélant un aperçu de son look d’aéroport. Le crooner de « Hope World » a déclaré qu’il devait faire sa valise Louis Vuitton avant de voyager à Los Angeles le 17 novembre.

Le crooner ‘Ugh’ a posté: « Hobi va maintenant emballer (des trucs), bonne nuit aujourd’hui aussi, cheveux blancs de souvenirs! »

BTS WEVERSE POST JHOPE/HOSEOK 211116 Hobi : Hobi va maintenant emballer (des trucs) 😇😊🥰

gaffe la nuit aujourd’hui aussi cheveux blancs de souvenirs 😅@BTS_twt pic.twitter.com/esrvFZ6wHO – Sel⁷ (@BTStranslation_) 16 novembre 2021

Selon les médias, le groupe sera à l’aéroport le 17 novembre à 13 h 30 KST / 16 novembre à 23 h 30 HE.

Juste après la publication de BTS J-hope sur Weverse, les fans de Bangtan Boys ont commencé à dire « bon vol » sur Twitter tout en comptant les heures avant leur voyage.

Mettre à jour

L’aéroport BTS regarde 2021 lors d’un voyage à LA révélé

BTS est parti pour LA le 17 novembre au matin dans des tenues d’aéroport élégantes. Vérifiez leur aéroport ressemble ci-dessous.

Un fan enthousiaste a écrit : « J’ai hâte de tweeter « bon vol » et de voir leurs photos avant le départ ! »

Un deuxième fan a partagé des photos du dernier look d’aéroport de BTS en écrivant: « Puisque BTS va voler pour LA demain, voici leur look d’aéroport quand ils sont partis pour NY, je me bats pour ma vie ici! »

Puisque bts va voler pour LA demain, voici leur look d’aéroport quand ils sont partis pour NY, sksnhshsbs istg je me bats pour ma vie ici😭 pic.twitter.com/eVIBgCE0zL — épouse de jungkook (@likeanecho__) 16 novembre 2021

En attendant le dernier look d’aéroport de BTS ? Découvrez leur mode aéroportuaire à partir de septembre 2021 ici. Gardez un œil sur cet espace pour des mises à jour en direct sur les voyages et les aéroports de BTS.