‘Hobo Flats’: La rareté des charts britanniques du génie de l’orgue Jimmy Smith

Génie de l’orgue de jazz Jimmy Smith a craqué les charts Billboard Hot 100 pas moins de 12 fois. L’un de ses plus grands succès, “Hobo Flats”, a réalisé cet exploit le 18 mai 1963. Se classant juste en dessous de “Bird Land” de Chubby Checker et juste au-dessus de “Call Me Irresponsible” de Jack Jones, le single a été réédité après le classement. succès de l’album du même nom.

Hobo Flats était le deuxième album de Smith pour Verve et a été arrangé par Oliver Nelson, qui travaillera avec Smith sur un certain nombre d’albums. Cet ensemble a culminé au n ° 11 du classement Billboard, mais le single de Smith trouverait également un public à l’étranger, sur son EP intitulé Swinging With The Incredible Jimmy Smith.

Les versions de jeu prolongé, ou EP, comportant généralement trois ou quatre pistes, étaient extrêmement populaires dans les années 1960. Ils ont fait appel à ceux qui voulaient plus qu’un 45 tours mais ne voulaient peut-être pas s’engager, ou ne pouvaient tout simplement pas se permettre, un album complet. Le magazine spécialisé Record Retailer a publié des charts EP au Royaume-Uni de la fin de 1959 à 1967, mais ceux-ci ne figurent généralement pas dans les livres d’histoire des charts ou dans les propres archives de l’Official Charts Company.

Une entrée graphique moins connue

Néanmoins, les palmarès des EP offrent une lecture fascinante et incluent souvent des sorties désormais rares et supprimées depuis longtemps et des apparitions surprenantes parmi les best-sellers. Le résumé de l’EP à dix positions de Record Retailer pour les spectacles du 23 juillet 1966 les frères marcheurs au n°1 avec I Need You et les garçons de la plage au n°2 avec un EP Hits. La sortie des Walker Brothers était dans la quatrième semaine d’un passage épique de dix semaines au sommet, à la fois précédé et suivi par l’EP des Beach Boys, qui comprenait quatre de leurs chansons les plus appréciées à ce moment-là.

Écoutez le meilleur de Jimmy Smith sur Apple Music et Spotify.

L’EP de Smith est arrivé au n ° 10 sur ce compte à rebours moins connu. L’EP à trois titres a été assemblé par Verve Records à partir d’un certain nombre de ses albums récents, et bien que le disque lui-même soit supprimé depuis longtemps, les grands morceaux de celui-ci continuent de vivre.

Achetez ou diffusez l’album Verve Ultimate Cool de Jimmy Smith, avec “Hobo Flats”.