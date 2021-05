Hochement de tête déchirant de Camilla au prince Philip avec un engagement royal | Royal | Nouvelles

Camilla rencontre les membres de The Rifles à Windsor

Le duc d’Édimbourg est malheureusement décédé le mois dernier à l’âge de 99 ans et la famille l’a mis au repos lors d’une belle cérémonie à Windsor. Le dernier engagement public du duc a été de céder son rôle de colonel en chef des fusils à sa belle-fille l’été dernier. La cérémonie s’est déroulée virtuellement avec Philip à Windsor et Camilla à Highgrove pour maintenir la distance sociale pendant la pandémie de coronavirus.

Philip était associé aux fusils depuis 67 ans.

Il était colonel en chef depuis sa formation en 2007, mais il a occupé le même rôle pour les régiments qui composaient auparavant The Rifles et le faisait depuis 1953.

Lors d’un récent engagement, Camilla a visité le 5e bataillon The Rifles dans le Wiltshire, où elle portait sa nouvelle robe de manteau régimentaire avec des boutons de clairon et la broche de clairon qu’elle avait officiellement donnée en assumant son rôle de colonel en chef.

Choisir de visiter The Rifles si peu de temps après le décès de Philip était un clin d’œil clair au duc.

Camilla portait même le joyau poignant lors des funérailles de son défunt beau-père, qui regorgeait de références militaires.

Le dernier engagement de Camilla était un clin d’œil au prince Philip (Image: GETTY)

Camilla rencontre le 5e bataillon The Rifles (Image: GETTY)

Mme Gripper a déclaré dans le podcast de cette semaine: «Charles et Camilla ont fait quelques visites au cours de la semaine dernière.

«Camilla est allée voir The Rifles, racontant à quel point elle aimait avoir son rôle avec eux, ce qui était très agréable.

M. Myers a ajouté: «Je pensais que c’était très émouvant, le titre de colonel en chef des fusils lui avait été transmis par le prince Philip, son dernier engagement ne l’était pas, essentiellement.

«Il a fait un effort pour rencontrer les soldats au château de Windsor.

Camilla lors de la cérémonie virtuelle en juillet 2020 (Image: GETTY)

«Les gens ont été assez surpris de voir à quel point il était vif, descendant les marches dans le quadrilatère, parlant aux soldats et à la baguette directement à l’époque, n’est-ce pas?

«Et juste les images… quand était-ce? Nous étions toujours confinés dans des casernes, n’est-ce pas, parce qu’ils étaient dans le Gloucestershire, il était à Windsor et il y avait cette cérémonie virtuelle qu’ils ont organisée.

«Le fait qu’elle ait maintenant continué ceci est particulièrement émouvant, ce lien. C’était en juillet 2020. Et encore une fois, c’était le dernier engagement public du prince Philip.

M. Myers a ensuite discuté des patronages de Philip de manière plus générale et du nombre d’entre eux qui devront désormais être distribués à d’autres membres de la famille royale.

Il a dit qu’il pensait que Camilla était un excellent choix pour The Rifles.

Le prince Philip rencontrant des soldats à Windsor en juillet 2020 (Image: GETTY)

M. Myers a poursuivi: «Je pense que le fait qu’il ait eu cette association pendant environ 70 ans est, encore une fois, très important pour Camilla.

«Et ce sera très intéressant de voir qui reprend ses patrons, car il avait une telle association incarnée pour un si grand nombre d’entre eux.

«Je pense que Camilla était une si bonne voix pour The Rifles et je pense qu’à mesure que les choses commencent à s’ouvrir, ils viennent de rentrer d’une tournée en Estonie, donc il y aura certainement plus d’association entre Camilla et le groupe pendant êtes basé au Royaume-Uni. »

La broche que Camilla portait à l’événement lui a été officiellement présentée par le général Sir Patrick Sanders, colonel commandant des fusils.

Kate Middleton et Camilla arrivent pour les funérailles du prince Philip

Il comporte la corne de clairon argentée qui est utilisée comme insigne de casquette des fusils et est portée par tous les fusiliers aujourd’hui.

La corne de clairon a été adoptée par l’infanterie légère et plus tard les régiments de fusiliers à partir du début du 19e siècle pour passer des ordres sur le champ de bataille en remplacement du tambour.

La duchesse de Cornouailles possède également une autre belle robe verte sur mesure pour ses engagements avec des fusils, qui est calquée sur l’uniforme du régiment.

Fabriqué en vert bouteille avec une bordure noire, il présente les mêmes boutons que ceux portés sur les tuniques du soldat, qui ont des clairons dessus.

Camilla a été accueillie avec une fanfare royale alors qu’elle arrivait à la caserne et rencontrait les carabiniers et leurs familles lors de la petite réception en plein air.

Elle a déclaré lors des fiançailles: «J’espère que ce sera la première de nombreuses visites pour dire à quel point j’ai apprécié de vous rencontrer tous et j’espère être fière d’être maintenant votre colonel en chef.

«J’espère vous revoir tous lorsque d’autres restrictions seront levées.»

