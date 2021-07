Hochement de tête du Cabinet: Rs 1-lakh-crore modifié Fonds d’infrastructure agricole pour aider mandis à mettre à niveau

in

La période de remboursement a été portée de 4 ans à 6 ans jusqu’en 2025-2026 et la durée globale du régime a été prolongée de 10 ans à 13 ans jusqu’en 2032-2033.

Le Cabinet a approuvé jeudi des modifications des directives du Fonds pour l’infrastructure agricole (AIF) de 1 lakh-crore de roupies, une mesure qui élargira les institutions bénéficiaires, y compris les comités du marché des produits agricoles (APMC), pour bénéficier d’un crédit pouvant atteindre 2 roupies crore du Fonds pour mettre en place des unités d’entreposage frigorifique, de tri, de classement et d’analyse.

Jusqu’à présent, le gouvernement a sanctionné des projets d’une valeur de Rs 4 300 crore de l’AIF.

Une partie des agriculteurs craignait la fermeture de mandis, alors que le gouvernement a tout fait pour renforcer les APMC, a déclaré le ministre de l'Agriculture Narendra Singh Tomar à l'issue du Conseil des ministres.

Profitant de l’occasion, Tomar a également réitéré son appel aux syndicats d’agriculteurs pour qu’ils mettent fin à leur protestation et reprennent les pourparlers avec le gouvernement sur les dispositions de trois lois agricoles, qui sont suspendues après que la Cour suprême les a suspendues en janvier. Tomar a de nouveau exclu l’abrogation de ces lois. Il a également affirmé que le système de passation des marchés sur le prix de soutien minimum (MSP) restera.

“Les APMC sont autorisés à mettre en place des infrastructures même en dehors des locaux de la cour du marché, mais seront dans leur zone de commandement”, a déclaré Tomar. Cela aidera les APMC, car la plupart des marchés actuels ne disposent pas d’espace supplémentaire dans les locaux pour mettre en place une telle infrastructure, a déclaré un responsable du ministère de l’Agriculture. Au cours du budget de l’exercice 22, le ministre des Finances avait annoncé que les APMC seraient autorisées à bénéficier du crédit de l’AIF.

“L’éligibilité (pour bénéficier des prêts de l’AIF) a maintenant été étendue aux agences d’État/APMC, aux fédérations nationales et étatiques de coopératives, aux fédérations d’organisations de producteurs agricoles (OPA) et aux fédérations de groupes d’entraide (SHG)”, a déclaré le gouvernement dans un communiqué. une déclaration. Le Cabinet a également autorisé le ministre de l’Agriculture à apporter les modifications nécessaires à l’avenir sans demander son approbation en ce qui concerne l’ajout ou la suppression de bénéficiaire sans altérer l’esprit de base du régime.

Actuellement, une subvention d’intérêts pour un prêt allant jusqu’à 2 crores de Rs par une organisation ou un agriculteur dans un seul endroit est éligible dans le cadre du programme. Dans le cas où une entité éligible met en place des projets dans différents endroits, tous ces projets seront éligibles pour une subvention d’intérêts. Cependant, pour une entité du secteur privé, il y aura une limite d’un maximum de 25 de ces projets.

La limitation de 25 projets ne s’appliquera pas aux agences étatiques, aux fédérations nationales et étatiques de coopératives, aux fédérations d’OPC et aux fédérations de SHG. L’emplacement signifiera la limite physique d’un village ou d’une ville ayant un code LGD (Local Government Directory) distinct. Chacun de ces projets doit se trouver dans un endroit ayant un code LGD distinct.

Le Cabinet a également décidé de faire du président du Coconut Development Board (CDB) un poste non exécutif tout en approuvant la création d’un directeur général au sein de cette organisation. En outre, le gouvernement a décidé d’autoriser la CDB à étendre ses activités à l’étranger, jusqu’à présent limitées au pays, dans le but de stimuler les exportations et d’aider à augmenter les revenus des agriculteurs.