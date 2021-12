Hochement des créanciers: la plate-forme Darwin remporte l’offre de la ville de Lavasa pour Rs 1 814 cr

Le membre du CoC a ajouté : « Ceux-ci entraîneront un coût de 1 466,50 crores de roupies. Après avoir ajouté un fonds de roulement, des réparations/rénovations et d’autres travaux de construction, la société a offert un total de 1 814 Rs dans son plan de résolution révisé.

L’offre révisée de Rs 1 814 crore de Darwin Platform, basée à Mumbai, pour reprendre le projet de ville intelligente de construction privée par Lavasa Corporation près de Pune a été approuvée vendredi par le comité des créanciers (CoC). L’offre a battu l’offre concurrente la plus proche de Rs 1,223,07 crore.

Le projet de Lavasa Hill City a été planifié par Hindustan Construction Company (HCC) en 2000. Il a été admis pour insolvabilité par le National Company Law Tribunal (NCLT) en août 2018. Lavasa avait fait défaut sur ses prêts bancaires après que le ministère de l’Environnement a émis un ordre d’arrêt des travaux. en 2010. Le total des créances admises des créanciers financiers s’élevait à 5 561,1 crore de roupies.

Plus tôt, au cours du mois, le CoC avait entamé le processus de finalisation des plans de résolution. « DPIL a proposé un plan et un calendrier de paiement qui incluent le paiement initial de Rs 100 crore, le paiement aux acheteurs de maison dans les 24 mois suivant la réception de l’approbation environnementale, la construction et la livraison des propriétés, le rachat des NCD garantis au bout de 108 mois », a déclaré a déclaré un membre du CoC.

Le membre du CoC a ajouté : « Ceux-ci entraîneront un coût de 1 466,50 crores de roupies. Après avoir ajouté un fonds de roulement, des réparations/rénovations et d’autres travaux de construction, la société a offert un total de 1 814 Rs dans son plan de résolution révisé.

Ajay Harinath Singh, président du groupe, Darwin Platform Group of Companies (DPGC), a déclaré : « C’est très encourageant pour nous, car le CoC a accepté le plan de résolution et a exprimé sa pleine confiance en lui. Nous avons un plan ambitieux et à long terme pour Lavasa Smart City. La société dispose des capacités et des ressources nécessaires pour répondre aux attentes du CoC, a-t-il ajouté.

« DPIL s’engage à exécuter le plan conformément au calendrier proposé au CoC », a déclaré Singh. Les travaux visant à développer l’ambitieuse ville intelligente commenceront en 2022, a-t-il ajouté.

