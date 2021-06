Hochement NCLT pour le plan Jet, avec des coureurs

Jet a admis des réclamations de Rs 7 460 crore de la part de créanciers financiers.

La chambre du Tribunal national du droit des sociétés (NCLT) de Mumbai a approuvé mardi le plan de résolution du consortium Jalan-Kalrock pour la relance de Jet Airways en faillite. Le développement intervient un peu après deux ans depuis que la compagnie aérienne a suspendu ses opérations en raison de la crise financière.

Le consortium Murari Lal Jalan-Kalrock avait offert 1 183 crores de roupies aux prêteurs, ce qui signifie une décote d’environ 90 % sur le total des réclamations admises de 15 525 crores de roupies.

Étant donné que le plan de résolution doit être mis en œuvre dans un délai de 90 jours, le consortium devra demander et obtenir les licences et les créneaux nécessaires dans les aéroports auprès de la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) dans ce délai. En cas de retard, le consortium devra à nouveau contacter le NCLT.

Étant donné que la DGCA et le ministère de l’aviation civile avaient précisé au cours des auditions que Jet Airways n’était pas admissible à l’octroi de créneaux sur la base d’un précédent historique et que l’attribution sera basée sur les directives d’attribution des créneaux, le consortium ne peut prétendre à la slots qui étaient plus tôt avec Jet. Le NCLT n’a pas non plus donné d’indication sur l’historicité des attributions de créneaux. « Le plan de résolution est approuvé, sous réserve de certaines directives. L’attribution des créneaux sera examinée par l’autorité compétente au fur et à mesure de leur demande, et la date d’entrée en vigueur sera de 90 jours à compter d’aujourd’hui », a déclaré l’ordonnance NCLT.

« Jet Airways n’est pas admissible à l’octroi de créneaux horaires sur la base d’un antécédent historique et la soumission de la compagnie aérienne qu’elle est en activité depuis 25 ans n’est pas un critère pour revendiquer l’historicité et elle ne peut pas remplacer les exigences pour revendiquer l’historique priorité. Ainsi, les allégations sont erronées et niées », avaient déclaré la DGAC et le ministère de l’aviation civile plus tôt dans un affidavit conjoint.

Selon les experts du secteur de l’aviation, même si le consortium n’est pas éligible pour revendiquer les créneaux autrefois détenus par Jet, il ne lui serait pas difficile d’obtenir de nouveaux créneaux à ce stade, en raison des instructions de vol réduites par le gouvernement. à ce stade en raison de la pandémie, il y a suffisamment de créneaux disponibles.

Les compagnies aériennes volent actuellement à 50 % de leur capacité d’origine. Une fois le programme de vol rétabli à la normale, la DGCA est libre de procéder à une nouvelle attribution de créneaux, de sorte que les autres compagnies aériennes peuvent également techniquement ne pas revendiquer leurs créneaux précédemment détenus. En outre, le consortium doit également acquérir de nouveaux avions par le biais de la location pour commencer ses opérations et il est peu probable qu’il puisse atteindre l’échelle de ce que Jet avait autrefois en une seule fois.

Cependant, certains obstacles juridiques ne peuvent toujours pas être écartés. Ashish Pyasi, partenaire associé, Dhir and Dhir Associates, a déclaré qu’il était possible que les personnes dont les droits sont affectés fassent appel. « Dans le cas où un appel est préféré, cela peut retarder la mise en œuvre du plan de résolution », a-t-il ajouté.

Dans une interaction avec CNBC TV18 mardi, Ashish Chhawchharia, le professionnel de la résolution (RP) pour Jet Airways, a déclaré qu’il n’y avait aucune raison pour que la DGCA conteste la décision du NCLT. Il a déclaré qu’il s’attendait à ce que la DGCA et le consortium parviennent bientôt à une solution à l’amiable.

Le consortium Kalrock-Jalan avait offert 1 183 crores de roupies de remboursement sur une période de cinq ans aux créanciers financiers, aux employés et aux ouvriers de Jet. Il avait également offert environ 9,5 % du capital de Jet Airways et 7,5 % du capital de Jet Privilege aux créanciers financiers.

Kalrock Capital est une société de gestion d’actifs basée au Royaume-Uni, tandis que Murari Lal Jalan est un entrepreneur basé aux Émirats arabes unis.

Jet a admis des réclamations de Rs 7 460 crore de la part de créanciers financiers. La State Bank of India a les créances admises les plus élevées de Rs 1 636 crore, suivie par Yes Bank (Rs 1 084 crore) Punjab National Bank (Rs 754 crore) et IDBI Bank (Rs 594 crore), entre autres. Le montant total réclamé par les prêteurs, y compris les créanciers opérationnels, avait dépassé Rs 40 000 crore au 25 septembre 2020.

