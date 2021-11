Hochul détient une solide avance sur James dans le sondage du gouverneur de New York

La gouverneure sortante Kathy Hochul occupe une place prépondérante dans la primaire démocrate du gouverneur – avec plus du double du soutien de sa rivale la plus proche, la procureure Letitia James, révèle un nouveau sondage obtenu par The Post.

Hochul mène James de 40 % à 17 % parmi les électeurs primaires, 7 % des démocrates soutenant la candidature potentielle du maire Bill de Blasio ou de l’avocat public Jumaane Williams, qui est candidat.

Environ 30% des démocrates sont indécis.

Dans un hypothétique affrontement en tête-à-tête, Hochul mène James avec 44% de soutien à 26%, selon le sondage d’In the Field Global.

Le sondage n’incluait pas le représentant Tom Suozzi (D-Nassau/Queens), qui devrait annoncer lundi s’il se lancera dans la course.

James rassemble plus de supporters de de Blasio et Williams que Hochul s’ils ne sont pas dans la primaire.

« Hochul fait tout ce qu’il faut et elle a la chaire d’intimidateur », a déclaré le sondeur In the Field Global Rob Cole, l’un des principaux collaborateurs de l’ancien gouverneur républicain à trois mandats George Pataki, qui a mené l’enquête pour un groupe politique modéré.

Cole a déclaré que la stratégie de Hochul, originaire de Buffalo, consistant à passer beaucoup de temps dans la région de New York portait ses fruits.

Elle dirige le Brooklynite James dans la Grosse Pomme.

Cole a déclaré que James devait comparer son bilan dans la fonction publique à celui de Hochul, y compris les sept années où Hochul a été lieutenant-gouverneur du gouverneur Andrew Cuomo.

Hochul a pris ses fonctions de directeur général de New York en août après la démission de l’ancien gouverneur en disgrâce Cuomo dans un scandale de harcèlement sexuel. Le rapport d’enquête dévastateur de James a conclu que Cuomo avait maltraité jusqu’à 11 femmes et harcelé plusieurs membres du personnel, forçant sa sortie sous la menace de destitution. Il a nié tout acte répréhensible.

L’enquête reflète un sondage Data For Progress publié la semaine dernière qui montrait Hochul avec une avance de 14 points sur James.

Letitia James vote derrière Hochul avec 17%. L'avocat public de la ville de New York, Jumaane Williams, est à égalité avec le maire Bill de Blasio dans les sondages à 7%. Le maire Bill de Blasio vote à 7 % dans sa course au poste de gouverneur.

Ce sondage a également montré que 73 pour cent des démocrates avaient une opinion favorable du sénateur de New York Chuck Schumer, le puissant chef de la majorité démocrate, alors qu’il se prépare à briguer sa réélection pour un cinquième mandat de six ans l’année prochaine, tandis que 13 pour cent avait une opinion défavorable avec le reste indécis. Sa popularité rendra difficile pour quiconque de le renverser dans un défi principal.

Pendant ce temps, 75 % des démocrates avaient une opinion favorable du président Joe Biden, tandis que 15 % ne l’avaient pas.

L’enquête a interrogé 282 démocrates dans tout l’État le 17 novembre – un petit échantillon – et a été prise dans le cadre d’une enquête plus large. Il a une marge d’erreur de plus ou moins six points de pourcentage.