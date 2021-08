Hochul promet d’éliminer les inconduites alors qu’elle se prépare à succéder à Cuomo .

Le gouverneur sortant de New York Andrew Cuomo a promis une transition en douceur alors qu’il quitte ses fonctions dans moins de deux semaines. C’est ce que le lieutenant-gouverneur Kathy Hochul, successeur de Cuomo, a déclaré aux journalistes lors de son intervention mercredi après-midi.

C’était la première fois qu’elle rencontrait des journalistes depuis que Cuomo avait stupéfait la nation mardi en annonçant sa démission au milieu de nombreuses enquêtes sur son administration et sur la possibilité d’un procès en destitution.

Même si elle n’a pas officiellement pris ses fonctions de gouverneur de New York, ce fut une période éclair pour la native de Buffalo.

« Ne vous y trompez pas, dit-elle. « Notre travail a déjà commencé.

Depuis l’annonce, Hochul s’est entretenu avec les sénateurs américains de New York Chuck Schumer et Kirsten Gillibrand, Hillary Clinton, le chef de la majorité au Sénat de l’État Andrea Stewart-Cousins, D-Yonkers, le président de l’Assemblée Carl Heastie, D-Bronx, Govs. Phil Murphy du New Jersey et Ned Lamont du Connecticut ainsi qu’à de nombreux chefs d’entreprise, syndicaux et religieux de l’État. Elle a dit qu’elle était dans les airs lorsque le président Joe Biden a tenté de la contacter.

Hochul a déclaré qu’elle aurait une autre adresse peu de temps après son entrée en fonction. Cependant, elle a noté mercredi que New York faisait toujours face à de nombreux défis concernant la pandémie de COVID-19. Cela inclut la propagation de la variante delta, le retour des étudiants et des enseignants en classe dans les semaines à venir et le retour des travailleurs dans leurs bureaux.

Alors que Cuomo reste aux commandes, elle utilisera les prochains jours pour pourvoir ses postes de direction et rencontrer des représentants du cabinet pour assurer une transition en douceur.

Cela ne signifie pas que tous les membres de l’administration Cuomo continueront leur travail. Il y aura du roulement, dit-elle.

Plusieurs responsables ont été impliqués dans les enquêtes sur les allégations de harcèlement sexuel et les enquêtes sur la manière dont il a géré les politiques des maisons de soins infirmiers au cours des premiers stades de la crise du COVID-19.

Un rapport du procureur général Letitia James a noté que plusieurs décès liés aux maisons de soins infirmiers ont été comptabilisés comme des décès dans les hôpitaux. Des articles de presse ont indiqué que les responsables de l’administration avaient caché des informations aux législateurs de l’État et réécrit un rapport des responsables de la santé de l’État sur la question.

Ensuite, il y a l’enquête indépendante sur les allégations de harcèlement sexuel que James a publiées la semaine dernière. En plus de trouver crédibles les affirmations de 11 femmes, le rapport a noté un environnement toxique au sein de la Chambre exécutive alors que les hauts responsables de Cuomo ont agi de manière abusive envers les membres du personnel et ont pris des mesures pour discréditer les accusateurs.

“Personne qui a été nommé comme faisant quelque chose de contraire à l’éthique dans le rapport (de harcèlement) ne restera dans mon administration”, a déclaré Hochul.

Cependant, lorsqu’on lui a demandé si elle envisagerait de gracier le gouverneur s’il était inculpé de crimes à New York, Hochul a déclaré qu’elle n’était là que pour parler de sa vision de l’État et qu’il était “beaucoup trop prématuré” à considérer.

En répondant aux questions des journalistes, elle s’est présentée comme un commandant en second qui a aidé à faire avancer plusieurs initiatives clés pour l’administration Cuomo. Elle a déclaré qu’elle “se battait dans la rue” pour faire pression pour une augmentation du salaire minimum et pour défendre d’autres problèmes, tels que les congés familiaux payés et la lutte contre l’abus d’opioïdes.

Mais ensuite, elle a également déclaré qu’elle n’avait pas été proche de Cuomo – « physiquement ou autrement » – depuis un certain temps et qu’elle n’était au courant d’aucune des allégations contenues dans le rapport de harcèlement.

Hochul a également déclaré qu’elle prévoyait d’annoncer son choix pour lui succéder au poste de lieutenant-gouverneur dans les deux prochaines semaines, mais a refusé de lui donner un signe de la main lorsqu’on lui a demandé s’il s’agirait d’une personne de la région de New York, car elle a indiqué que la recherche était encore au stade préliminaire. Les manches.

« J’adore le nord de l’État. J’adore downstate. J’aime tout l’État et il y a tellement de personnes qualifiées », a-t-elle déclaré. « Je suis conscient du besoin de diversité et d’un ticket inclusif. Et je vais nommer quelqu’un que je pense que l’État connaîtra et dont il serait très fier. »