Hockey Heroes se fraye un chemin vers le championnat Big Indie Pitch

Cela ressemble à un âge depuis que nous avons commencé à organiser des pitchs numériques en réponse à la situation mondiale.

Cependant, malgré les circonstances qui ont nécessité ce déménagement, nos pitchs numériques n’ont fait que se renforcer. Nous permettant d’héberger une gamme toujours croissante d’expériences de jeu diverses et inédites de certains des développeurs indépendants les plus passionnants au monde.

Plus récemment, cela signifiait l’hébergement de The Digital Big Indie Pitch (édition PC + console) n ° 10 sponsorisé par nos sponsors de saison Kwalee. Un événement que nous avons organisé en partie en raison du talent écrasant des développeurs indépendants en ce moment.

Cette fois-ci, nous avons vu des développeurs indépendants encore plus excitants et intéressants présenter leurs derniers travaux à certains de nos juges et journalistes les plus établis, avec 10 se battant pour la couronne. Aussi difficile que soit le défi, les juges ont pu choisir non seulement les meilleurs matchs du terrain, mais aussi un vainqueur ultime. Ce gagnant était Hockey Heroes, un jeu tactique captivant où il n’y a aucune possibilité d’échec.

Toute la folie de notre dernier Digital Big Indie Pitch

Pour ceux qui ne le savent pas, The Big Indie Pitch est un événement régulier organisé par les créateurs de PCGamesInsider.biz. Il donne aux développeurs indépendants la possibilité de présenter leurs jeux aux experts de l’industrie et aux journalistes dans un format de style speed-dating. Les équipes ont la possibilité d’obtenir des commentaires précieux sur leurs jeux, ainsi que de gagner de superbes prix tels que des packages promotionnels et des opportunités de promouvoir leur jeu.

Bien sûr, Hockey Heroes, comme vous le savez déjà, était le gagnant, mais si vous voulez en savoir plus non seulement sur Hockey Heroes mais aussi sur nos finalistes de The Digital Big Indie Pitch (PC+Console Edition) #10, alors tout simplement continuer à lire.

1ère place – Hockey Heroes par Treewood Studios



Hockey Heroes est un RPG de hockey inspiré des jeux d’arcade 3v3 impliquant un gameplay rapide, des coups puissants et, bien sûr, des combats brutaux et exagérés. En tant que RPG, il ne s’agit pas seulement d’une action d’arcade inspirée des années 90, car le développeur Treewood Studios a également ajouté une gamme de systèmes RPG approfondis tels que la personnalisation des joueurs, les classes de personnages, le déverrouillage d’équipement et les mises à niveau de statistiques. Il y a même une histoire complète sur l’offre aussi.

En tant que tel, les joueurs peuvent espérer emmener leur propre équipe de Hocket Heroes du lac gelé local, jusqu’au match de championnat.

« 2e place – Good Boy Society » par EfrenStudios

Good Boy Society est un superbe jeu bac à sable qui vous donne le contrôle absolu de l’aventure. Cela vous permet également de devenir un chien aventureux, et qui ne le voudrait pas ?

Adoptant un style de jeu léger et amusant, les joueurs pourront se lancer instantanément en s’amusant car ils habitent toute l’innocence et la joie du monde canin. Construire des liens sociaux, explorer de nouveaux endroits, apprendre de nouvelles astuces et défier vos amis à des compétitions, Good Boy Society espère offrir une expérience sociale où vous pouvez créer le monde que vous voulez voir et vous amuser tout en le faisant.

3ème place – BlackForge VR par Mana Brigade



BlackForge VR est un jeu qui fait exactement ce qu’il dit sur l’étain. Alors attachez le casque VR de votre choix et préparez-vous à fabriquer certaines des plus grandes armes médiévales connues de l’homme, aux côtés d’autres qui ne sont peut-être pas encore connues.

En adoptant une approche de style de modélisation pour l’artisanat en VR, Mana Brigade espère créer une expérience qui encourage non seulement la créativité illimitée, mais aussi l’art basé sur les compétences en même temps. Bien sûr, avec votre réputation en jeu, vous devrez également faire attention à ce que vos armes puissent également être utilisées par les plus grands héros de l’univers.

