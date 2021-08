Hockey | Jeux Olympiques : Alejandra Torres-Quevedo : le ‘Redstick’ signé dans une cour de récré par le technicien d’or de Barcelone’92

Alejandra Torres Quevedo n’est pas née lorsque les fameuses “filles en or” de Barcelone’92 ont été proclamées championnes olympiques, mais vous connaissez bien son histoire. Aussi récemment, vous avez vu le documentaire à leur sujet. “Ils sont la référence et l’exemple à suivre”, affirme la madrilène, qui à 21 ans vivre le rêve de disputer ses premiers Jeux Olympiques. “Je souhaite que nous puissions réaliser ce qu’ils ont réalisé!”, avoue-t-il, même s’il préfère ne pas parler de médailles. “L’objectif est de rivaliser à chaque match et de donner le maximum”, dit-il avec un discours prudent. Mais à la sélection actuelle, les ‘Redsticks’, a beaucoup été comparée à la génération de cet or. Les protagonistes de l’époque ont dit plus d’une fois qu’ils leur rappelaient beaucoup d’eux.

Celui qui a mené cette équipe éternelle à l’or était José Manuel Brasa. Depuis qu’il l’a vue en 2005 jouer dans la cour de récréation du Country Club, il savait que cette fille avait quelque chose de spécial.l. « Il avait une magnifique vision spatiale. Il se déplaçait entre toutes les cordes comme un poisson dans l’eau et ne heurtait personne. Il anticipait très bien ce qui allait se passer pour éviter les coups et quand il vit qu’il allait tomber, il l’a fait en faisant des sauts périlleux pour ne pas se blesser. On la voit avec une excellente coordination œil-main », se souvient Brasa, un ancien entraîneur national puis technicien pour l’équipe de hockey du Country Club.

Il a donné sa carte au père d’Alejandra au cas où il déciderait de laisser la fille essayer. Comme il jouait déjà au football, au tennis et aux courses de chevaux, cette carte a été conservée dans un tiroir pendant trois ans. Le jour où il a pris le bâton, il l’a accrochée. « J’ai toujours aimé le sport et j’aime le facteur équipe. Le hockey m’a rattrapé parce que c’est un sport très rapide qui demande de l’adresse, de la course, de la technique et de la tactique. Et surtout j’aime l’ambiance. Je rencontre mes amis », dit le Madrilea.

À l’âge de 17 ans, il a fait ses débuts seniors dans le tour 2 de la Ligue mondiale. qui a été contesté à Valence. “Alejandra a tout pour réussir”, ajoute Brasa, dont le fils était le deuxième entraîneur d’Alejandra au Club de Campo, club avec lequel elle a remporté 3 championnats et 5 coupes. Avec l’absolu, il détient déjà le bronze européen (2019) et, pour l’instant, la médaille olympique est un rêve qui va loin car il préfère aller match par match. Le quart de finale d’aujourd’hui est contre la Grande-Bretagne, un rival qu’ils n’ont jamais affronté. “Ils sont très durs. Ce sera très égal et décidera sur les petits détails”, dit-il. Étudiant en Génie Industriel passionné par la Mécanique. Depuis qu’elle est petite, elle est bonne en physique et en mathématiques. Les comptes pour se rapprocher de la médaille olympique sortent vainqueur de la Grande-Bretagne: “Quand j’étais petite, je rêvais d’aller aux Jeux et j’y voyais quelque chose d’inatteignable. Je ne crois toujours pas que ce soit ici. Je ne pense pas que je l’assimilerai jusqu’à ce que je rentre à la maison”, avoue-t-elle.