Hockey | Jeux Olympiques : Belgique – Espagne, en direct : les ‘Redstiscks’ pour la surprise en quarts de finale !

Mis à jour le 01/01/2021 – 11:11

Une partie. Une surprise. Tout à une lettre et rien à perdre. C’est ainsi que les « rouges » affrontent les Quarts de finale de hockey sur gazon contre la puissante Belgique, le grand favori pour l’or avec l’Australie et l’Allemagne, qui se retrouveront en demi-finale après avoir fait leurs devoirs contre les Pays-Bas (3-2) et l’Argentine (3-1), respectivement.

Les hommes de Frédéric reste Ils sont passés de bas en haut pendant le tournoi et baseront leur jeu sur une solide défense contre le rouleau offensif belge. Le succès dans les pénalités de crner peut décider du jeu et l’Espagne devrait améliorer leur faible pourcentage à ce jour dans ces Jeux : ils n’ont profité que de 4 des 19 dont ils ont bénéficié, mais le dernier d’entre eux était la clé à égalité (1-1) avec l’Australie et entrer dans les chambres. Pour tous!

BLGICA – ESPAGNE, EN DIRECT

Mon partenaire Almudena rivera Il est dans la tribune de presse pour nous offrir toutes les informations de l’intérieur. Les joueurs s’échauffent déjà !

20 minutes pour que l’action commence au Stade de Hockey Oi !! Nous allons soutenir les ‘Redsticks’ pour ‘escalader’ la montagne belge. Ce sont les Jeux et le favoritisme peut exploser. Qu’ils racontent Djokovic ou Medvedev au tennis… ou notre Niko Shera au judo. Nous croyons!