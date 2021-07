Hockey | Jeux Olympiques : C’est la vie d’Adrian Lock en quarantaine : consignes aux ‘Redsticks’ au loin

Mis à jour le 26/07/2021 – 11:10

Bien que confiné, Adrian Lock n’a pas de temps à perdre. L’entraîneur des ‘Redsticks’ testé positif dimanche au covid dans le test d’antigène salivaire et a ensuite été confirmé par PCR. Depuis, c’est en quarantaine à l’hôtel Day Nice à Tokyo. C’est là que les positifs sont transférés et où ils devraient rester dix jours selon le protocole. Et de là il dirigera cet après-midi (19h00 à Tokyo, 12h00 en Espagne) le match contre l’Argentine. Il est asymptomatique.

Les heures précédentes se sont écoulées entre appels vidéo avec le personnel, les joueurs et regarder les matchs des équipes rivales pour les analyser, comme Australie-Chine ce matin. “Alors je suis occupé. Je n’ai pas le temps de penser à autre chose”, avoue-t-il.

Il a eu covid il y a un mois et demi

L’Anglais de 45 ans avait déjà eu le Covid il y a un mois et demi. Ensuite, je ne remarque pas de symptômes comme une grande fatigue. En principe ils pensaient que c’était les effets secondaires de la deuxième dose du vaccin, mais 10 jours plus tard, il a été testé positif lors d’une PCR de pré-concentration. “C’est pourquoi nous savons que je suis passé par là”, reconnaît-il.

Depuis que j’ai eu le covid, quand je fais la PCR elles sortent généralement négatives mais de temps en temps une ressort positive Adrian Lock, entraîneur national de hockey féminin

“Depuis lors, quand je fais la PCR, ils ont tendance à sortir négatifs mais de temps en temps un positif sort. Comme ils m’ont expliqué, c’est comme s’il y avait des restes du virus dans le système, malgré les anticorps . Je ne suis pas contagieux et je n’ai pas de symptômesMais la norme est la norme et au Japon, elles sont très strictes. LLa Federacin et le COE leur demanderont d’évaluer mon cas individuellement. Je n’ai ni apporté le Covid ni attrapé ici”, Expliquer.

La vie en quarantaine

Au plafond de la pièce il y a un haut-parleur sur lequel une voix vous rappelle à 7h du matin de prendre votre température. Pour cela, ils lui ont laissé un thermomètre et il a un autre appareil pour mesurer l’oxygène dans le sang. A 16h00, le même message et après les deux, une infirmière et une traductrice l’ont appelé pour faire un bilan de santé. Donc 10 jours, sans faire un seul test d’antigène ou PCR. À partir de ce haut-parleur, ils vous informent également de l’heure de descendre pour prendre le petit-déjeuner, le déjeuner ou le dîner. Vous avez 10 minutes pour le faire.

Vous ne pouvez quitter la pièce que pour descendre et à côté de la nourriture, il y a de petits tupperwares pour la prendre et la monter dans la pièce. Ils ont placé des micro-ondes à côté de l’ascenseur de chaque étage.

Lock le prend avec résignation. “Je savais que c’était une possibilité, mais je pensais que cela n’arriverait pas, c’est de la malchance”, reconnaît-il. “Ce ne sont pas les Jeux que j’aurais aimés mais je suis là et je peux aider l’équipe”, ajoute-t-il.

Mener un match au loin

Dimanche, il ne pouvait pas être dans le match d’ouverture de sa sélection contre l’Australie et s’il doit enfin purger la quarantaine de 10 jours, il sortira droit pour les demi-finales. Curieusement, le personnel a été si prévoyant qu’il avait déjà répété en Espagne au cas où une telle situation se produirait.

“Nous avons de l’expérience car lors du dernier Championnat d’Europe, mon deuxième entraîneur a été testé positif et puis c’est lui qui a dû rester à la maison et on a fait l’inverse”, explique-t-il. Adrian regarde le match contre l’Argentine en streaming et tout en étant connecté avec le reste de l’équipe d’entraîneurs via un appel WhatsApp. “Depuis l’Euro, nous l’avions prévu et nous avons fait des répétitions à Madrid au cas où cette situation se présenterait. Ce n’est pas le meilleur mais je dois le voir de loin et réfléchir à la façon d’aider l’équipe. J’ai confiance dans les joueurs et dans mon staff d’entraîneurs”, confie-t-il.

Les quatre qui seront connectés cet après-midi pendant le match sont lui, Andrs Mondo (son deuxième), Alberto Ruiz dans les tribunes et Ral Gmez, qui est le chef d’équipe et en charge de la partie visuelle et analytique.

Celui en charge d’analyser le match, également en quarantaine

Gmez, qui partage une chambre avec Lock in the Villa, est considéré par l’organisation contact rapproché. A été testé négatif hier et aujourd’hui dans le PCR, mais il est isolé dans sa chambre. à lsIls l’ont laissé sortir à 9 heures du matin pour se faire tester à la polyclinique. Le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner sont apportés à l’appartement.

“En tant qu’analyste, je passe la journée à analyser à toute heure, mais ne pas pouvoir être sur le terrain me limite. Je fais une analyse tactique pendant le match et aussi sur les joueurs individuels. Pendant le match, j’envoie des images au banc en temps réel pour que les entraîneurs de banc et de gradins puissent corriger les choses. Si je ne suis pas là, je ne peux pas faire ça et c’est un inconvénient parce que nos rivaux, oui. Ces vidéos vous donnent une autre perspective », explique-t-il.

Selon la norme, les contacts étroits peuvent se rendre sur le terrain pour des entraînements ou des matchs en transport individuel mais Ral n’est pas autorisé.

“Je passe la journée à regarder des vidéos. Aujourd’hui j’ai analysé 6 jeux, je suis avec deux ordinateurs portables en même temps”, Expliquer.

Pour l’instant, ni lui ni Lock ne peuvent sortir. Aujourd’hui, il est temps de diriger et d’analyser à distance.

