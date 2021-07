Hockey | Jeux Olympiques : Espagne – Belgique : horaires et où regarder le match de hockey des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 à la télévision et en ligne

L’équipe espagnole masculine de le hockey, Les ‘Bâtonnets rouges‘, la lutte pour les médailles commence dans la phase à élimination directe de la Jeux Olympiques de Tokyo 2020. L’équipe dirigée par Fred Soyez Il aura un adversaire coriace en quarts de finale du tournoi olympique : la Belgique.

L’Espagne super in extremis la phase de groupes. Il a commencé à faire match nul 1-1 contre Argentine. Puis perdu 4-3 contre Nouvelle Zélande et 3-0 avant Inde, bien qu’il ait refusé avec un 4-1 à Japon et un nul dans la dernière seconde 1-1 contre Australie.

La Belgique a commencé en battant 3-1 Pays-Bas, 3-1 à Allemagne, 9-4 une Afrique du Sud et 9-1 à Canada, clôturant la phase de groupes 2-2 contre le Royaume-Uni.

L’Espagne ajoute quatre médailles olympiques hockey masculin : bronze en Rome 60, argent sur Moscou 80, argent sur Atlanta 1996 et encore argent à Pékin 2008.

la Belgique C’est l’une des équipes les plus fortes de la compétition olympique. Ils étaient argent en Ro 2016, champions du monde en 2018 et champions d’europe en 2019.

La fête des hommes de le hockey Entrez Espagne Oui – La Belgique de la phase de groupes de la Jeux Olympiques de Tokyo 2020 Je sais jouer le dimanche 1er août à 11h30, heure de la péninsule espagnole (18h30 heure du Japon).

Il peut être suivi de télévision vivre et continuer ouvert par RTVE, qui présente le spectacle en direct de Tokyo 2020 à Le 1 et en Télédéportation. Également sur votre site Web et votre application Lecture RTVE.

Il peut également être suivi dans Eurosport, accessible via diverses chaînes de télévision payantes. La chaîne internationale sur le thème du sport diffuse les Jeux via ses chaînes Eurosport 1, Oui Eurosport 2 et cinq autres qualifiés pour la compétition olympique, en plus de son service internet Joueur Eurosport.

Vous pouvez également suivre tout ce qui se passe dans le jeu grâce à la narration de MARQUE Radio et commentaires en direct de MARCA.com.