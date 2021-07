Hockey | Jeux Olympiques : Griffe des ‘lionnes’ en Espagne

Mis à jour le 26/07/2021 – 13:49

L’équipe espagnole de hockey féminin, avec Adrian Lock dirige l’hôtel depuis la chambre pour son positif au Covid, Ajoutez votre deuxième défaite aux JO de Tokyo, cette fois contre l’Argentine 3-0, les trois buts du dernier quart-temps. Les ‘Redsticks’ occupent la dernière place du groupe B avec le Japon, qui n’a pas ajouté de points jusqu’à présent, et les quatre premiers de chaque groupe vont à la quatrième place. L’Espagne n’a aucune marge d’erreur.

Les albicelestes sont sortis plus branchés que les espagnols et ils ont rapidement eu des occasions d’ouvrir le score avec plusieurs pénalités en leur faveur. Cependant, une grande Mara ngeles Ruiz sous les bâtons et la défense espagnole a empêché sa rivale de prendre de la distance. La réaction de l’Espagne est intervenue au milieu du premier quart-temps, lorsqu’elle a étiré les lignes et provoqué plusieurs entrées dans la surface qui n’ont pas pu se concrétiser dans les buts.

L’égalité était la raison d’être de la deuxième période. Lola Riera et Gigi Oliva ont exécuté une paire de pénalités, mais Beln Succi a maintenu son gardien à zéro.

Après la pause, c’est toujours pareil. Ni l’Argentine ni l’Espagne n’ont réussi à approcher la zone rivale avec danger et l’affrontement est resté égal. Cependant, le dernier quart était clairement la domination argentine et il y a eu les trois buts du match. Valentina Raposo a ouvert le score sur penalty et a condamné à trois minutes de la fin un but de Agustina Albertarrio, après un match de Mara Jos Granatto, et un coup de pénalité 1:41 à gauche qui a transformé Granatto elle-même.

“Nous savons que tous les matchs vont être super égaux et que les petits détails vont faire la différence. Cela nous est arrivé lors du premier match et encore aujourd’hui. Toutes les minutes sont importantes et nous ne devons pas nous relâcher. Il y a il reste encore beaucoup de choses et nous devons continuer à y croire », a déclaré Carlota Petchame.

Il reste encore beaucoup et vous devez continuer à croire Carlota Petchame, joueuse de l’équipe espagnole de hockey

De son côté, la capitaine Mara Lpez estime que la clé était de ne pas savoir profiter des opportunités. “Maintenant, nous sommes blessés car cela a été un match très équilibré dans lequel nous avons eu des moments qui étaient les nôtres et d’autres dans lesquels l’Argentine a dominé et nous n’avons pas pu profiter des opportunités que nous avons eues. Ils ont eu beaucoup moins de temps et on ne savait pas en profiter, le tournoi est long et on va tout donner, on prépare ce tournoi depuis longtemps.

Le prochain match de l’Espagne aura lieu mercredi contre la Nouvelle-Zélande, à 4:45 heure espagnole.