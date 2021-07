Hockey | Jeux Olympiques : La légende sans fin de Quico Corts : « Je veux atteindre 325 matchs avec l’Espagne »

Jusqu’où est le 12 janvier 2003 en mémoire de Quico Corts. Ce jour-là, avec l’Afrique du Sud comme rival, le gardien du Club Egara a entamé une idylle avec l’équipe espagnole de hockey sur gazon qui dure encore et qui l’a amené à dépasser le record international de Sergi Enrique pour le placer à 317 et rester seul derrière. Manel Estiarte (580) et Rafa Pascual (500) comme les plus hauts représentants espagnols dans leurs sports respectifs, devant des noms tels que Juan Carlos Navarro (253) ou Alberto Entrerros (281).

Un nombre auquel Corts n’accorde pourtant pas plus d’importance que celui du passage du temps lui-même. “Ce n’est qu’un chiffre et ce que cela signifie, c’est que je suis ici depuis longtemps”, explique le capitaine du redstick, qui disputera ses quatrièmes Jeux olympiques à Tokyo. “C’est le reflet que j’apprécie cette équipe depuis longtemps, de nombreux collègues et les différents personnels qui m’ont fait confiance”.

Le gardien de but est clair que l’âge n’est qu’un chiffre qui apparaît sur le DNI et que le secret de la longévité est aussi facile à identifier qu’il est difficile à réaliser : tout arrive pour profiter, s’amuser avec ce que vous faites et travailler de la meilleure façon possible, en vous entraînant dur. J’ai aussi eu le soutien de ma famille, qui a toujours respecté mon métier et qui m’a aussi facilité mon arrivée ici. C’est pourquoi ce n’est pas tant un sentiment de fierté que j’ai. C’est une conséquence de tout cela et d’avoir passé de nombreuses années à concourir au plus haut niveau. »

La pandémie et le frein

En ces 18 ans dans le gardien de l’équipe nationale, Corts sait déjà ce que c’est que de pendre un métal dans une épreuve olympique (argent à Pékin 08) et monter sur le podium d’une coupe du monde (bronze en 2006). Une expérience qu’il souhaite désormais revivre pour terminer sa carrière internationale avec un chiffre rond : “325. C’est le nombre avec lequel je veux prendre ma retraite, car cela signifierait que nous avons joué tous les matchs des Jeux de Tokyo à la lutte pour les médailles, qui reste l’objectif final avec lequel nous voyageons au Japon. J’espère que je pourrai faire de mon mieux jusqu’à la fin.”

Ce que Corts est clair, c’est qu’une médaille ne changera pas sa décision d’accrocher le poteau et de les garder : “Le 5 août, quoi qu’il arrive, sera mon dernier match… à moins que le COE ne change ce qu’il paie pour les médailles [Risas]”. Un retrait qui était sur le point d’avoir lieu en 2020, lorsque la pandémie de coronavirus a paralysé le monde et contraint les Jeux à être reportés. ” L’enjeu n’était pas de voir si cela viendrait. C’était pour voir s’il voulait y arriver, si l’effort en valait la peine. J’étais déterminé à arrêter, mais cinq minutes de conversation avec mon partenaire ont suffi pour continuer.”

Toujours parmi les meilleurs gardiens du monde reconnus par la Fédération Internationale, Corts cherche à terminer sur le podium une carrière aussi longue que prolifique en succès. Bien que pour cela il exige une plus grande régularité de la part de l’équipe : « L’objectif, ce sont les médailles, mais la situation dans laquelle nous arrivons est inconnue. Nous nous entraînons bien, mais quand il s’agit de jouer, nous n’atteignons pas ce niveau. Il nous manque cette petite étape. Nous sommes nous-mêmes notre talon d’Achille et en même temps notre plus grande force. “Ce serait le meilleur adieu pour un athlète qui fait déjà partie de la constellation des légendes du sport espagnol.